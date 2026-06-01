Muratlı Sınır Kapısı yakın takibe alındı

CANAN SAKARYA / ANKARA

Son olarak Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumunda konu gündeme getirilmesine rağmen Gürcü makamları net bir takvim paylaşmadı. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Murat Sınır Kapısında sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

Bakan Bolat, Sarp Gümrük Kapısında yaşanan araç ve yolcu trafiğinin azaltılarak Gürcistan ile olan dış ticaretin geliştirilmesi ve Artvin Camii bölgesinde yerleşik vatandaşların kış aylarında yaşadığı sıkıntıların giderilmesi amacıyla Bakanlar Kurulu kararı ile 2013 yılında Muratlı Gümrük kapısının kurulduğu bilgisini verdi.

Bakan Bolat, Gürcistan tarafında açılması gereken karşı kapıya ilişkin çalışmalara başlanılmaması nedeniyle söz konusu kapının fiziki olarak açılıp faaliyete geçemediğini belirtti. Gürcistan tarafında çalışmaların başlatılması durumunda Muratlı Gümrük Kapısının da eş zamanlı faaliyete geçirilmesi çalışmalarına başlanabileceğini kaydeden Bolat, şu bilgiyi verdi: “Konuya ilişkin olarak, Gürcü yetkililer ile yıllar içerisinde gerçekleştirilen çok sayıda toplantılarda bölgede yürütülen baraj inşaatı ile bağlantı yollarına ilişkin çalışmaların tamamlanmasının gerektiği ifade edilmiş, bütçe kısıtları nedeniyle sürecin yavaş ilerlediği belirtilmiştir. Son olarak 26 Şubat 2026 tarihinde Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan İş Forumu marjında Gürcistan Gümrük İdaresi Başkanı ile gerçekleştirilen görüşmede anılan husus yeniden gündeme getirilmiştir.

Ancak Gürcü makamlarca sürece ilişkin somut bir adım atılmamış, net bir takvim de paylaşılmamıştır. Sürecin Gürcü tarafından bağlantı yollarının tamamlanması ve gerekli bütçe tahsisinin sağlanmasını müteakip ilerlemesi mümkün olacaktır. Bakanlığımızca, söz konusu kara hudut kapısının açılmasının gerekliliği teknik ve üst düzey tüm toplantılar vesilesiyle vurgulanmakta olup, süreç yakından ve düzenli olarak takip edilmektedir.”