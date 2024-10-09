Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı! 400 milyon TL gelir bekleniyor

Muş’ta, sıvı yağ ve kuruyemiş ihtiyacının karşılanması için 54 bin dekar alanda ekilen ayçiçeğinden 400 milyon lira gelir bekleniyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi’nde "Bereket Hasat Zamanı ve Çiftçi Gülerse Memleket Güler" temasıyla düzenlenen hasat töreninde konuşan Muş Valisi Avni Çakır, "Çok yoğun bir sezonu geride bıraktık. Her yıl tarımda hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bu anlamda devletimizin yatırımları, bu üretim artışını destekledi, çiftçilerimizin üretim maliyetlerini düşürme noktasında da çok ciddi yatırımları da hayata geçirdi. Bu yıl hem yağlık hem kuru yemişlik yaklaşık 55 bin dönümde ay çekirdeği üretimimiz var. Bunun yıllık ekonomik katkısı da 400 milyon lira. Ben bu rakama kulak kabarttım. Bakın sadece ay çekirdeğinde 400 milyon liralık cirodan bahsediyoruz. Allah buralara gerçekten de çok büyük imkanlar bahşetmiş. Bizlere düşen bu imkanları layıkıyla kullanmak ve Muş’u inşallah gelecekte tarımın yıldız kentleri arasına girecek. Biz kapasitemizin daha yarısını kullanıyoruz. Bölgemizde biz ürün çeşitlerini arttırmaya çalışıyoruz. İnşallah Muş çiftçisi ve ülkemiz çiftçisi tarım alanlarında her yıl bir üst noktaya çıkar" dedi.

"Ayçiçeğinde 2023 yılından itibaren planlı üretime geçildi"

Muş’un yüzde 42’sine tekabül eden 57 bin hektarlık tarım arazisinin olduğunu söyleyen Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün 72 bin hektarlık alanda sulama yapıldığını belirterek, "İnşallah devam eden projelerle bu da 78 bin hektarın üzerine çıkacaktır. Bu da sulanabilir olan alanlarımızın yüzde 50’sine tekabül edecektir. Şu anda da hasadını yapacağımız üründe 2023 yılından itibaren planlı üretime geçti. Ayrıca da 2024 yılında destek verilecek destekleme modelimiz de yayınlandı. Bundan sonra özellikle yağlık ay çekirdeğinde 206 lira olan destek dekarda 732 liraya çıkacak. Çerezlik ay çekirdeğine herhangi bir destek olmayacak. 2023 yılında baktığımızda bu katma değeri yüksek olan ürünümüz yağlıkta 22 bin dekarın üzerinde. Çerezlikte 13 bin 500 dekarlık bir alanda bir ekim gerçekleştirilmişti. Bu da 35 bin 500 dekarlık bir alana tekabül etmektedir. Geçen yıl dekara 212 kilogram verim aldık. 2024 yılında da desteklemelerle ve planlı üretimle inşallah daha ileri seviyeye gelecektir. Bu yıl 14 bin dekar üzerinde yağlık ay çekirdeği, 40 bin dekar üzerinde de çerezlik ay çekirdeği ekimi gerçekleştirdi. İlimizde bu yıl 54 bin dekarın üzerinde ürün ekimi gerçekleştirildi. Dekarda 252 kilogram verim elde ettik. Bu da 14 bin ton yani 420 milyon katkı sağlayacağı öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Çakır, direksiyonuna geçtiği biçerdöverle ayçiçeği hasadı yaptı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.