MÜSİAD Antalya'da görev değişimi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kepez ilçesindeki bir otelde düzenlenen Genel Kurulda, yeni yönetim belirlendi. Genel Kurulda Ali Akçay, başkanlık görevini Yusuf Akgül'e devretti.

MÜSİAD Genel Başkan Vekili Ahmet Doğan Alperen, Genel Kurul galasında yaptığı konuşmada, derneğin yalnızca ekonomik başarılar için kurulmadığını söyledi.

Ekonomiyi, üretim ve ticareti önemsediklerini ancak bu başarıların ahlak, adalet ve ihlasla yoğrulmadığı yerde medeniyetin ayakta kalamayacağını belirten Alperen, bu nedenle davalarının sadece kalkınma değil, kalkınmayı gönülle, ahlakla ve değerlerle buluşturma davası olduğunu vurguladı.

Derneğin bu anlayışla 35 yıl önce yola çıktığını anlatan Alperen, "MÜSİAD, Anadolu'nun bereketli topraklarından aldığı güçle, erdem, yüksek ahlak ve güven temelinde bir iş dünyası zihniyeti inşa etti. Bugün 84 yurt içi şubemiz ve 99 ülkede bulunan 180'den fazla irtibat noktamızla, küresel bir vizyonun temsilcisi olmaktan gurur duyuyoruz. Bu başarı, Medine Pazarı ahlakını ve Anadolu'nun irfanını temel alan bir anlayışın ürünüdür. MÜSİAD, bir medeniyet inşa davasıdır. Bu dava, alın terini, emeği ve ahlakı temel alarak, sadece ekonomik kalkınmayı değil, insan odaklı bir dünyayı inşa etme hedefi taşır." dedi.

Alperen, medeniyetin ancak birlik ve beraberlikle inşa edilebileceğini, ekonomik bağımsızlığın ise bu yolda en önemli basamak olduğunu dile getirdi.

Yerli üretimi ve milli kalkınmayı desteklemenin sadece hedef değil, geleceğe borç olduğunun altını çizen Alperen, güçlü bir ekonominin insani değerlerle yoğrulması gerektiğini kaydetti.

MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül ise yeni dönemde temel ilkelerinin, katma değer odaklı büyüme olacağını belirtti.

Kentin tarım, turizm ve sanayide mevcut potansiyelini daha ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade eden Akgül, "Antalya gibi bereketli topraklara sahip bir şehrin, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, katma değer üreten projeleriyle bir dünya markası olması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Programa, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve İbrahim Ethem Taş, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, MHP İl Başkanı Onur Temel, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile dernek üyeleri katıldı.