MÜSİAD Başkanı Asmalı, enflasyon rakamlarını değerlendirdi

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 3,92, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 6,5 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,21 ile son 18 ayın, yurt içi üretici fiyatlarında da yüzde 40,42 ile son 25 ayın en düşük seviyesine geriledi.

MÜSİAD Başkanı Asmalı, açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, haziran ayı itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 38,21’le son 1,5 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin Türkiye’nin, gelecek aylarda geçen döneme kıyasla daha makul fiyat artışlarıyla karşı karşıya olacağına yönelik beklentilerini teyit etmesi bakımından, umut verici bir gelişme olduğunu belirtti.

Asmalı, şunları kaydetti:

"Bu dönemde Yİ-ÜFE’deki yıllık artışın son 25 ayın en düşük değeri olan yüzde 40,42’ye gerilemesiyle birlikte tüketici ve üretici fiyatları arasındaki makas da gözle görünür bir şekilde daralmış ve böylece fiyat istikrarının sağlanmasına dair önemli bir eşik atlanmıştır. Enflasyonla mücadele noktasında etkin politikaların sürdürülmesi, reel sektörün enflasyonla mücadeleye ilişkin beklentilerinin olumlu yönde değişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda MÜSİAD olarak, önümüzdeki dönemde de yeni ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele noktasında attığı hızlı ve kararlı adımların etkilerini görmeye devam edeceğimize inanıyoruz."