MÜSİAD Başkanı Asmalı'dan yerli üretim vurgusu

MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'nin (MUST) birincisi MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. MUST 2023, Türkiye'nin öncü sanayicilerini, sanayi ve teknolojinin üst düzey kamu otoritelerini, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerini buluşturdu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, güçlü olmanın ekonomik anlamda söz sahibi olmaktan geçtiğini belirterek, yerli üretimin olması halinde ekonomide güçlü olunacağını söyledi.

Yerli üretime her fırsatta vurgu yaptıklarını aktaran Asmalı, "Bu sayede ülkemiz çok daha güçlenecek, her bölgesinde hem de dünyada siyasal bir aktör olacak, daha fazla söz sahibi olacaktır. Bu yüzden MUST 2023'te 'insan için işleyen sanayi' diyoruz. MÜSİAD olarak insanlığın refahını artırmak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Asmalı, MÜSİAD'ın görüş, düşünce ve hedeflerini ifade eden vizyon belgesi olan MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Manifestosu'nu da katılımcılarla paylaştı.

"Ahlaklı ve sürdürülebilir üretim, vazgeçilmez stratejimizdir"

Üretirken düsturlarının yüksek ahlak ve yüksek teknoloji olduğunu anlatan Asmalı, şunları kaydetti:

"Ahlaklı ve sürdürülebilir üretim, vazgeçilmez stratejimizdir. Ahlaki değerlerle dengelenen rekabet anlayışımızın küresel bir anlayışa dönüşmesini hedefliyoruz. Daha çok patent, faydalı model, marka ile dünya standartlarının belirleyicileri arasında yer almayı görevimiz olarak telakki ediyor, patentlerin ticarileşmesi konusuna özel önem veriyoruz. İklim değişikliğinden kaynaklanan risklerin önlenmesi ve zararlarının telafi edilmesini sağlamak üzere farklı bilim dallarıyla sektör arasında iş birliğini geliştirmeyi mesuliyetimiz olarak kabul ediyoruz. Verimliliği artıracak üretim teknolojilerinin gelişmesi için AR-GE faaliyetlerini artırmayı önceliğimiz olarak kabul ediyoruz.

Ham madde ve diğer üretim girdilerini sağlayan sektörlerde dışa bağımlılığı azaltmak üzere firmalarımızın kapasitelerinin geliştirilmesini zorunluluk olarak değerlendiriyoruz. Yatırımların bütün aşamalarında gereken ulusal ve uluslararası mevzuat düzenlemelerinde destek oranlarının oluşturulmasında devlet kurumlarımız ve mesleki kuruluşlarla iş birliği alanlarımızı büyütmeye önem veriyoruz. Yeniden tanımlanan üretim ve yatırım süreçlerinde ilmin geliştirici gücünden daha etkin faydalanmanın, üniversitelerle kurulacak etkin iş birlikleriyle mümkün olduğunun farkındayız ve bunu tahakkuk ettirmenin çabası içerisindeyiz."

Asmalı, Gazze'de son 11 bir günde büyük bir insanlık dramı yaşandığını belirterek, "Her geçen gün bölgeden kötü haberler almaya devam ediyoruz. İsrail'in yaptığı yoğun hava saldırıları ve bombalamalar yüzünden Gazze'de maalesef büyük bir katliam yaşanıyor. İsrail, Gazze'de planlı bir soykırım faaliyeti yürütüyor. MÜSİAD olarak Gazze'deki savaşı ve insanlığa karşı yapılan bu katliamı lanetliyor ve en güçlü bir şekilde kınıyoruz." diye konuştu.

TÜBİTAK ve MÜSİAD arasında iş birliği

Açılış konuşmalarının ardından MUST 2023'te, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın katılımıyla TÜBİTAK ve MÜSİAD arasında işbirliği imza töreni gerçekleştirildi.

Ayrıca etkinlik kapsamında "Yeniden Üretim ve Üretimde Rekabet" ve "-eBilme Kabiliyeti ve Üretim Ahlakı" başlıklarında birçok konuşmacının katılımıyla çeşitli oturumlar yapıldı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, etkinlikte yaptığı konuşmada, Yıldız Holding'in birinci gündeminin dijital dönüşüm olduğunu söyledi.

Holding bünyesinde bir AR-GE merkezleri olduğunu aktaran Ülker, "Burada 240 tane çalışan arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımız en temel görevleri Yıldız Holding'in iş süreçlerini otomasyon hale getirmek, iş yapma şekillerini değiştirmek." diye konuştu.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da fosil yakıtların öneminin ortadan kalkma sürecine girdiğine değinerek, "Güneşin gücünü daha fazla kullanabilmemiz, güneşten hidrojene geçebilmemiz, hidrojeni yakıt olarak kullanabilmemiz lazım. Fosil yakıtlardan hızla çıkmamız gerekiyor." dedi.

TÜBİTAK Başkanı Mandal, yapay zekanın insanın geliştirdiği bir şey olduğunu vurgulayarak, "Merkezine insanı koyduğunuz sürece bir sonraki hamlenin ne olacağını da görebiliriz. Yapay zeka önemli bir araç. 5 yıl için bakıldığında, bugünkü etki değeri yüzde 20 ise 4 yılda beklenen etki değeri bunun 2,5 katı kadar." değerlendirmesinde bulundu.

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ise Togg'a ilişkin bir sunum yaparak, kendilerini küresel dünyada rekabet edebilen bir teknoloji şirketi olarak tanımladıklarını ifade etti.

MUST 2023, günün anısına fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.