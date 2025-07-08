MÜSİAD Başkanı Özdemir: Dolar kuru yıl sonunda 45 TL altında olmamalı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, CNBC-e'de Makro Gündem programında faiz ve kur gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıl sonu dolar beklentilerinin ihracatçı açısından 45'in altına düşmemesi gerektiğini belirten Özdemir, "İhracatçı tarafında istenen yerde değil. Biz biraz daha serbest bırakılması tarafındayız, biraz daha artış göstermesi gerektiğini düşünüyoruz, reel politika faizine oranla dolara bakıldığında. Beklentiler 43-45 arasında gerçekleşeceği yönünde. Ama biz ihracatçı açısından 45'in altı olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ülke içerisinde ithalat miktar endeksinde artışa baktığınızda bu sadece ihracatçıyı etkileyen unsur olmaktan çıktı. Aslında ülke içinde üretim yapıp burada satan işletmeciler için de önemli bir nokta" diye konuştu.

"Faiz indirimi eylülde gerçekleşirse çok geç olur"

MÜSİAD Başkanı Özdemir, "Temmuzda 350-400 baz puan faiz indiriminin doğru olacağını düşünüyoruz. Faiz indirimi temmuzda değil eylülde gerçekleşirse çok geç olur" ifadelerini kullandı.