MÜSİAD Başkanı Özdemir: Faiz sabit kalır, fonlama maliyeti düşebilir

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, CNBC-e'de ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Faizin sabit kalacağını düşünüyorum"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklayacağı faiz kararına ilişkin beklentilerini paylaşan Özdemir, politika faizinin sabit tutulacağını öngördüğünü söyledi.

Özdemir, "Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Ancak gecelik repo ihalelerini bir haftalık vadeye çekerek fonlama maliyetini yüzde 40 seviyesinden yüzde 37'ye indirebilecek bir alan bulunduğunu değerlendiriyorum. Orta Doğu'da yeniden yükselen gerilim nedeniyle faiz indirimi beklentileri zayıfladı. Ayrıca ağustos ayında Para Politikası Kurulu toplantısı bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

"Son 6 ayda birçok sektörde daralma yaşandı"

Ekonomide son dönemde yaşanan gelişmelere değinen Özdemir, bilgi ve iletişim sektörü dışında birçok alanda daralma görüldüğünü belirtti.

"Sektörler küçülüyor. Bunu yalnızca finansmana bağlamak doğru olmaz. Yaklaşık altı aydır atıl kapasite üzerine çalışıyoruz. Ülkenin ihtiyaçlarını karşılamayacak yeni tesis yatırımlarını sınırlandıracak mekanizmalar geliştirilmeli. Mevcut atıl kapasitenin ise devlet desteğiyle farklı sektörlerde tedarik zincirine entegre edilmesi gerekiyor. Kapasite kullanım oranı yüzde 50'nin altında kalan çok sayıda sektör bulunuyor." dedi.

"Sorun yalnızca faiz indirimiyle çözülemez"

İnşaat sektörüne de değinen Özdemir, son üç çeyrekte büyüme hızının yavaşladığını belirterek, yaşanan sorunların yalnızca faiz indirimiyle çözülemeyeceğini ifade etti.

Üretim ve ihracata yönelik destekleri de değerlendiren Özdemir, mevcut teşviklerin bazı sektörler için yeterli olmayabileceğini söyledi.

"Devletin uyguladığı destek paketleri önemli ancak atıl kapasitenin yüksek olduğu sektörlerde faaliyet gösteren tüm sanayicilerin ihtiyaçlarını karşılamayabilir. Asıl öncelik, üretim teknolojilerinde dönüşüm sağlayacak yatırımları destekleyecek mekanizmaların güçlendirilmesi olmalıdır." diye konuştu.

"ABD-İran geriliminin ekonomik etkisi daha sınırlı kaldı"

ABD ile İran arasında artan gerilimin ekonomiye etkilerini de değerlendiren Özdemir, mevcut tablonun Rusya-Ukrayna Savaşı dönemine kıyasla daha yönetilebilir olduğunu ifade etti.

Özdemir, "Belirsizlik elbette önemli bir risk unsuru. Ancak mevcut süreci Rusya-Ukrayna Savaşı ile karşılaştırdığımızda ekonomik etkilerin daha sınırlı kaldığını görüyoruz. O dönemde enerji ithalatı yaklaşık 19 milyar dolar seviyesindeyken, bu süreçte 14 milyar dolar civarında gerçekleşti. Enerji ithalatı kaynaklı açık yaklaşık 5 milyar dolar daha düşük. Bu nedenle cari açık daha yönetilebilir durumda. Finansal etkiler de önceki savaşa kıyasla daha sınırlı kaldı." değerlendirmesinde bulundu.