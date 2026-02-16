MÜSİAD Başkanı Özdemir: Piyasada fiyatlamalar kontrol dışına çıktı

MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, ekonomideki mevcut tabloya ve önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye genelinde fiyat oluşumlarının kontrolsüz hale geldiğini belirten Özdemir, aynı ürün veya hizmet için farklı yerlerde uçurum seviyesinde fiyat farkları oluşmasının normal olmadığını söyledi. Bu durumun dünyada benzerinin çok az görüldüğünü ifade ederek piyasadaki dengesizliğe dikkat çekti.

Özdemir ayrıca, maliyet odaklı fiyatlama yaklaşımının kurumlar düzeyinde yeterince uygulanamadığını dile getirdi. Ekonomide gelinen noktada yalnızca para politikasının yeterli olmayacağını savunan Özdemir, fiyat istikrarı için daha kapsamlı ve çok yönlü adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

"Hiçbir kurum maliyet temelli fiyatlamayı çalışmıyor"

Son 2-3 yıllık süreçte uygulanan politikaların seçim öncesi oluşan karamsar havayı ve şişirilmiş maliyetleri belli bir ölçüde temizlediğini belirten Özdemir, "Enflasyon artık sıkı para politikası ya da Merkez Bankası’nın yaptığı açılımlarla geriye gidecek noktayı geçti. Ülkemizde fiyatlamaları kontrol etmediğimizi düşünüyorum. Hiçbir kurum maliyet temelli fiyatlamayı çalışmıyor. Ülkemizde son 2-3 yıldır uygulanan sıkı para politikası seçim öncesinde karamsar hava, şişirilmiş maliyetler belli bir köpük vardı. Program o köpükleri aldı. Bu saatten sonra sıkı para politikasıyla, kemer sıkmakla, finansmanı daraltmakla sonuç alınacak yerler değil. Çünkü problemler kronik." ifadelerini kullandı.

"Artık yapısal problemlere çözüm bulmak lazım"

Özdemir, mal ve emtia grubunda enflasyonun yüzde 17 seviyelerine kadar gerilemesine rağmen kira ve gıda fiyatlarındaki katılık nedeniyle genel düşüşün sağlanamadığını kaydetti.

Çözüm için "Artık yapısal problemlere çözüm bulmak lazım" diyen Özdemir, bakanlıklar arasında tam bir koordinasyon olması gerektiğini söyledi.

Sanayi, Tarım, Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının birbiriyle uyumlu ve haberleşen politikalar üretmesinin şart olduğunu ifade eden MÜSİAD Başkanı, şirketlerin durumuna dair şu ifadeleri kullandı:

"Sistem içinde üretim yapan, belli nedenlerle kendini çeviremeyen ama piyasaya lazım olan şirketler var. Bunların batırılması doğru değil. Çok fazla faaliyet yapmayıp yüksek cirolar yapanlar var onlara da bakmak lazım."