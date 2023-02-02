MÜSİAD, bilgi üretecek yeni girişimciler hedefliyor

Genç MÜSİAD, UGİK'23 için MÜSİAD Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya kongreye ilişkin bilgi vermek üzere MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Genç MÜSİAD Başkanı Yunus Furkan Akbal katıldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, UGİK’e bugüne kadar 70’ten fazla ülkeden 5500 kişinin katıldığını ve bu sene kongreye 1500’den fazla genç iş insanının katılmasının hedeflendiğini söyledi. Bu yıl MÜSİAD’ın üniversitelerle ve öğrencilerle etkileşimini artırmak ve güçlendirmek için ticari diplomasi atölyelerini de hayata geçirmeyi planladıklarını aktaran Asmalı, “Bu sayede iş dünyamıza yeni girişimciler kazandırmayı ve özellikle bilgi üretimine odaklanmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Genç MÜSİAD’ın, iş insanı ruhuna sahip, gelişmeyi hedefleyen ve iş dünyasında bir üst lige çıkmayı amaçlayan gençlerin oluşturduğu bir çalışma platformu olduğunu söyleyen Asmalı, “Esasında MÜSİAD bir gençlik hareketi. Zira 33 sene önce inanmış gençler tarafından kurulan MÜSİAD için bugün de dün olduğu gibi genç iş insanlarının teşebbüs kabiliyetleri ve girişim cesaretleri en önemli konu” dedi. Asmalı, MÜSİAD’ın uluslararası arenada toplam 165 şube ve irtibat noktasına ulaştığını, 13 binin üzerindeki üyesi ve 60 bine yakın firmasıyla uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti.

“UGİK, büyüyen bir ticari platformu”

Asmalı, “Genç MÜSİAD, uluslararası çalışmalarıyla ticari diplomasiye ciddi katkılarda bulunmaktadır. Bu itibarla UGİK de uluslararası yönüyle gittikçe büyüyen bir ticari diplomasi platformu olarak dikkat çekmektedir. Âdeta bir kuluçka merkezi gibi çalışan ve yeni girişimcilere ilham kaynağı olan UGİK, yeni markaların doğacağı, çevre dostu ekonomi anlayışına öncelik verilen bir inisiyatif olarak da dikkat çekiyor.

MÜSİAD’ın vizyonunu ve birikimini genç girişimcilere taşımak için her fırsatta üniversitelerle yeni iş birliği modelleri geliştirdiğimizi ve öğrenci kardeşlerimizle buluşmalara önem verdiğimizi ifade etmek isterim. En son Gebze ve Kayseri’de üniversiteli öğrenci kardeşlerimizle buluşarak tecrübelerimizi paylaştık, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu, ekonominin ve ticaretin dinamiklerini istişare ettik.

“Hedefimiz iş dünyasını yeni bir aşamaya ulaştırmak”

Genç MÜSİAD’ın UGİK ile küresel iş dünyası ekosisteminin paydaşlarına yeniliklere entegrasyon sağlama, faaliyet gösterdikleri alanda liderlik iç görüsü geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğüne değinen Genç MÜSİAD Başkanı Yunus Furkan Akbal, “Hedefimiz iş dünyasını yeni bir aşamaya ulaştırmak. Programımız bu yönden ilham veren ve iş dünyasını yeniliklerle buluşturan bir strateji lansmanı niteliğini taşıyor” dedi.

20 yılı aşkın süredir girişimcilik temelinde var oldukları iş dünyasında şu an farklı bir konumda yer aldıklarını belirten Akbal, “Çin, Azerbaycan, Portekiz, Fransa, Almanya gibi dünyanın pek çok farklı noktasında varız. Bizler Genç MÜSİAD olarak Anadolu’daki şirketlerin ikinci nesil temsilcilerinin uluslararası yatırımcılarla buluşmasını sağlıyoruz.

Diğer yandan ticari kapasitesi istenilen seviyeye gelmemiş ülkelere, Genç MÜSİAD’ın know-how’ını aktarıyoruz. Bu alanda dünyada otorite konumuna gelmiş kurumlar arasında bulunuyoruz” şeklinde konuştu.