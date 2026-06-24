MÜSİAD/Özdemir: Mevcut sıkı para politikasından sadece faiz indirerek çıkmak bizi daha derin çatlaklara itebilir

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, mevcut para politikasının görevini büyük ölçüde tamamladığını belirterek, ekonomide yeni bir yaklaşımın hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Özdemir, yalnızca faiz indirimlerine dayalı bir çıkış stratejisinin ekonomik dengeler açısından risk oluşturabileceğini ifade etti.

Sıkı para politikasından sanayi odaklı modele geçiş önerisi

Para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdemir, mevcut sıkı para politikasından çıkış sürecinin yalnızca faiz indirimleriyle yönetilmesinin yeterli olmayacağını vurguladı. Ekonomide yeni bir paradigma değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Özdemir, sıkı para politikası döneminin ardından seçici sanayi politikalarının ön plana çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Kamu ve özel sektör arasında koordinasyon vurgusu

Özdemir, geçmişte uygulanan ucuz kredi ve geniş kapsamlı sübvansiyonlara dayalı sanayi modelinin artık geride bırakılması gerektiğini belirtti. Ekonomik dönüşüm sürecinde kamu ile özel sektör arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Özdemir, daha etkin bir koordinasyon mekanizmasının kurulmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Stratejik pazarlara yönelik yeni ticaret hamlesi

Yılın ikinci yarısına ilişkin planlarını da paylaşan Özdemir, İngiltere, Riyad ve Afrika başta olmak üzere stratejik öneme sahip pazarlara yönelik ticaret heyetleri, fuar organizasyonları ve sektörel etkinlikler düzenleyeceklerini açıkladı.

Tedarikçi günleri küresel entegrasyonu güçlendirecek

Savunma sanayi, havacılık, otomotiv ve enerji gibi öncü sektörlerde gerçekleştirilen Tedarikçi Günleri organizasyonlarının kapsamını genişleteceklerini belirten Özdemir, bu çalışmalar sayesinde MÜSİAD üyelerinin küresel değer zincirlerine daha güçlü biçimde entegre olmasının hedeflendiğini söyledi.

MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, ikinci yarı yıl planlarını açıkladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, yılın ikinci yarısında İngiltere, Riyad ve Afrika başta olmak üzere stratejik pazarlara yönelik ticaret heyetleri, fuarlar ve sektörel etkinlikler gerçekleştireceklerini belirterek, "Savunma sanayi, havacılık, otomotiv ve enerji gibi lokomotif sektörlerde Tedarikçi Günleri organizasyonlarımızı yaygınlaştırarak üyelerimizin küresel değer zincirlerine daha güçlü şekilde entegre olmasını sağlayacağız." dedi.

Özdemir, İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, MÜSİAD'ın 35 yılı aşkın süredir Türkiye'nin üretim gücünü, girişimcilik ekosistemini ve iş dünyasının ortak aklını temsil eden bir yapı olmanın sorumluluğuyla hareket ettiğini söyledi.

Yeni dönemde önceliklerinin yalnızca iş dünyasının sorunlarını dile getiren bir sivil toplum kuruluşu olmakla sınırlı olmadığını ifade eden Özdemir, "Çözüm üreten, işbirlikleri geliştiren ve küresel ölçekte değer oluşturan bir yapı olmayı hedefliyoruz. MÜSİAD’ı diğer iş dünyası kuruluşlarından ayıran en önemli unsur da tam olarak burada ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Özdemir, MÜSİAD'ın yalnızca üyelerin ekonomik çıkarlarını temsil eden bir yapı olarak değil, üretimi merkeze alan, sahadan beslenen ve Türkiye’nin kalkınma hedeflerine katkı sunmayı temel sorumluluk olarak gören bir iş insanları hareketi olarak gördüklerini belirtti.

MÜSİAD'ın öneminden bahseden Özdemir, şunları kaydetti:

"MÜSİAD, sanayiciyi, ihracatçıyı, girişimciyi, KOBİ’yi, teknoloji şirketlerini, aile işletmelerini ve yeni nesil iş insanlarını aynı çatı altında buluşturan güçlü bir ekosistemdir. Türkiye’nin dört bir yanına yayılan teşkilat yapımız ve dünyanın farklı coğrafyalarındaki yurt dışı noktalarımız sayesinde yalnızca bir temsil kurumu değil, işbirliklerini hayata geçiren, ticareti kolaylaştıran ve üyeleri arasında somut değer üreten bir platform olarak faaliyet gösteriyoruz. MÜSİAD, sadece üyelerinin meselelerini gündeme taşıyan bir yapı değil, kamu, özel sektör, akademi, sivil toplum ve uluslararası yatırım çevreleri arasında köprü kuran bir ana çatı kuruluşu olma vizyonuyla hareket etmektedir.

Bizim için rekabet kadar işbirliği, büyüme kadar kapsayıcılık, ticaret kadar toplumsal fayda da önemlidir. Bu nedenle farklı sektörleri, farklı ölçeklerdeki işletmeleri ve farklı kuşaklardan girişimcileri ortak hedeflerde buluşturuyoruz. MÜSİAD’ın gücü, yalnızca temsil ettiği ekonomik büyüklükten değil, oluşturduğu güven ağından, ortak akıldan ve üyeleri arasında geliştirdiği dayanışma kültüründen gelmektedir. Bu vizyon doğrultusunda son dönemde hayata geçirdiğimiz çalışmalar, MÜSİAD’ın sadece bugünü değil, Türkiye’nin ekonomik geleceğini de şekillendirme iddiasının somut yansımalarıdır."

- "Ekonomik kalkınmanın sosyal sorumluluk anlayışından bağımsız düşünülemeyeceğine inanıyoruz"

MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, küresel ekonomideki dönüşüm, tedarik zinciri ve jeopolitik gelişmelerin Türkiye için önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayarak, üyelerini küresel yatırımcılarla buluşturduklarını anlattı.

MÜSİAD'ın yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler veren Özdemir, "Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile imzaladığımız protokol kapsamında, mesleki ve teknik eğitim mezunu 10 bin gencimiz için istihdam ve kariyer köprüsü oluşturuyoruz. Sanayimizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan nitelikli insan kaynağına katkı sunarken, gençlerimizin geleceğe daha güvenle bakmasını hedefliyoruz. Öte yandan, ekonomik kalkınmanın sosyal sorumluluk anlayışından bağımsız düşünülemeyeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Özdemir, Avrupa’da gerçekleştirdikleri toplantılar kapsamında da Türk iş dünyasının yeni dönem yol haritasını ele aldıklarından bahsetti.

Dijital dönüşüm alanında attıkları adımlarla da üyeler arasındaki etkileşimi ve işbirliğini güçlendirdiklerini söyleyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Hayata geçirdiğimiz MÜSİAD mobil uygulamasıyla, daha hızlı, daha verimli ve daha entegre bir iletişim altyapısı oluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde ise ajandamızın merkezinde iki temel hedef bulunuyor: Küresel ticaret ağımızı genişletmek ve üyelerimizin uluslararası rekabet gücünü artırmak."

- "Tedarikçi Günleri organizasyonlarımızı yaygınlaştıracağız"

Özdemir, 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirecekleri "MÜSİAD EXPO 2026"nın yılın en önemli ticaret platformlarından biri olacağını, bu kapsamda 100’den fazla ülkeden yatırımcıları, satın alma heyetlerini ve iş insanlarını İstanbul’da ağırlayacaklarını aktardı.

MÜSİAD EXPO 2026'nın yalnızca bir fuar olmadığını, yeni ticaret koridorlarının kurulmasına, yeni işbirliklerinin gelişmesine ve Türkiye’nin küresel ticaretteki konumunun güçlenmesine katkı sunacağına dikkati çeken Özdemir, "Yılın ikinci yarısında İngiltere, Riyad ve Afrika başta olmak üzere stratejik pazarlara yönelik ticaret heyetleri, fuarlar ve sektörel etkinlikler gerçekleştireceğiz. Savunma sanayi, havacılık, otomotiv ve enerji gibi lokomotif sektörlerde Tedarikçi Günleri organizasyonlarımızı yaygınlaştırarak üyelerimizin küresel değer zincirlerine daha güçlü şekilde entegre olmasını sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

Özdemir, hedeflerinin, üyelerinin dünyanın her bölgesinde daha güçlü şekilde varlık göstermesine katkı sağladığını, MÜSİAD olarak Türkiye Yüzyılı'nın üretimle, ihracatla, teknolojiyle ve girişimcilikle inşa edileceğine inandıklarını kaydetti.