MÜSİAD Kayseri İngiltere'de iş dünyası ile buluştu

MÜSİAD Kayseri, İngiltere'ye düzenlediği iş seyahatinde çeşitli temaslarda bulundu. Başkent Londra ve Manchester'de iş dünyasının temsilcileriyle buluşan çeşitli sektörlerden seyahate katılan işadamları, T.C. İngiltere Büyükelçisi Ümit Yalçın'a da nezaket ziyaretinde bulunup bir plaket takdim etti.

MÜSİAD Kayseri heyetine Londra seyahatlerinde MÜSİAD Birleşik Krallık yönetimi de eşlik etti. Heyet, ayrıca Ticaret Baş müşaviri Hasan Murat Özsoy ve Devlet Selim Paslı ile yapılan toplantıda İngiltere ile Türkiye arasında ticari ilişkilerin gelişmesi konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede Kaysei MÜSİAD adına söz alan MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer, seyahatin verimliliğinden bahsederken; "Yüze yakın iş insanı ile görüşme fırsatımız oldu. Birleşik Krallık MÜSİAD'a seyahatimize katkıları için Teşekkür ederiz. Ayrıca seyahatimizin organizasyonunu organize eden Edwin Hollidays ve İngiltere'de önemli bir sivil toplum kuruluşu olan Çatı Business Networking oluşumuna da desteklerinnden dolayı müteşekkiriz. Ayrıca bizi burada ağırlama nezaketi gösteren bürokratlarımıza da birer plaketle şükranlarımızı sunduk. Herkesin desteği gelecekte kurulacak işbirlikleri açısından son derece kıymetliydi" diye konuştu.

Heyet daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin İngiltere Başkonsolosu Bekir Utku Atahan'ı ziyaret etti ve İngiltere'deki Türk iş dünyası hakkında bilgi aldı.

KOSGEB’in desteklediği, iş gezisi başkent Londra'dan sonra İngiltere'nin önemli şehirlerinden Manchester'da devam etti. Heyeti makamında konuk eden Türkiye Cumhuriyeti'nin Manchester Başkonsolosu Onur Sayın Kayseri'den gelen işadamlarını şehrin önde gelen işadamlarıyla tanıştırdı. Yaklaşık 4 saat süren istişare toplantısının ardından MÜSİAD Kayseri heyeti bazı firmaları ziyaret edip incelemelerde bulundu.