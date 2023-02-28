MÜSİAD SAMEKS 5,2 puan geriledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi’nin (SAMEKS) Şubat 2022 sonuçları açıklandı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, 6 Şubat Pazartesi günü merkez üssü Kahramanmaraş olarak gerçekleşen, 11 ili ve 13,5 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem felaketi, yalnızca gerçekleştiği bölgede değil, ülke genelinde sosyoekonomik hayatı olumsuz etkilemişti.

Bu bağlamda toplam GSYH'nin yaklaşık yüzde 9'unu kapsayan, toplam ihracatın neredeyse yüzde 8'ini karşılayan ve başta imalat sanayii olmak üzere birçok sektörde ön plana çıkan bu 11 ilde üretimin ve ticaretin aksaması ülke genelinde ekonomik aktivitenin önceki aya kıyasla yavaşlamasına neden olurken, bunun neticesinde SAMEKS Bileşik Endeksi de 50 eşik değerinin altına geriledi.

Bölgede üretimin büyük oranda sekteye uğramasının yanı sıra hasar gören kara yolları ve limanlar da lojistiği ciddi anlamda engellerken, bunun neticesinde SAMEKS Hizmet Sektörü Endeksi önceki aya göre 4,7 puan azalarak 49,4 seviyesine, SAMEKS Sanayi Sektörü Endeksi ise 7,4 puan azalarak 47,3 puana geriledi.

Böylece şubat ayında, SAMEKS Hizmet Sektörü Endeksi 5 ay, SAMEKS Sanayi Sektörü Endeksi ise 18 ay sonra azalış sinyali vermiş oldu.

Bu dönemde hizmet sektörüne ilişkin girdi alımlarının önceki aya göre hızlı bir şekilde ivme kaybetmesiyle iş hacminde daralma gözlenirken, sanayi sektöründe ise yeni siparişlerde gözlenen azalışlar sebebiyle üretimde yavaşlama kaydedildi.