MÜSİAD SAMEKS, ekimde 50,7 puana geriledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından hazırlanan Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi’nin (SAMEKS) Ekim 2023 sonuçları açıklandı.

Buna göre, ekimde mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, önceki aya göre 0,4 puan ivme kaybetti ve 50,7 puanla referans değer üzerindeki seyrini sürdürdü.

Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi 0,6 puan artarak 50,5 seviyesine yükseldi. Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ise 2,7 puan hız kaybederek 50,8 seviyesinde gerçekleşti.

Hizmet sektöründe girdi alımları artışı yüksek seviyesini korumasına karşın iş hacmi durağan bir görüntü sunarken, sanayi sektöründe ise yeni siparişlerde gözlenen azalma, üretim başta olmak üzere sektör genelinde gözlenen ivme kaybının belirleyicisi oldu.

Her iki sektör genelinde de tedarik sorunlarının yaşandığı gözlenen ekimde, istihdamda da önceki aya oranla kayıplar yaşanması dikkati çekti.

Böylece 50,7 puanla referans değerin hemen üzerinde yer alan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bu dönemde büyüme hızının yavaşladığına işaret etti.