MÜSİAD SAMEKS haziranda sert geriledi: Yavaşlama derinleşti

MÜSİAD Satınalma Müdürleri Endeksi (SAMEKS) 2026 yılı Haziran ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 4,8 puan azalarak 44,3 seviyesinde gerçekleşti.

Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi aylık bazda 7,2 puan azalarak 44,5 seviyesine gerilerken, sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ise önceki aya göre 1,4 puan azalarak 45,4 seviyesinde gerçekleşti.

Düşüşün nedenleri

Mayıs 2026’da eşik değerin üzerinde gerçekleşen Hizmet sektörü görünümünde, iş hacmi, girdi alımları, stoklar, tedarikçilerin teslim süresi ve istihdam alt endekslerinin tamamı gerileyerek Bileşik Endeksin genel seyrini aşağı yönlü etkiledi.

Sanayi sektöründe ise üretim, girdi alımları, tedarikçilerin teslim süresi ve istihdam alt endekslerinde düşüş gözlenirken, yalnızca yeni siparişler ile stoklar alt endeksleri önceki aya göre artış gösterdi. Buna rağmen alt endekslerin genel görünümü, ekonomik aktivitedeki ivme kaybının haziran ayında belirginleştiğine işaret etti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi'nin haziran ayında 44,3 puanla eşik değerin altında gerçekleşmesi, ekonomik aktivitedeki daralmanın güçlendiğini ve hem hizmet hem de sanayi sektörlerinde temkinli görünümün öne çıktığını gösterdi.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 2026 yılı haziran ayında, bir önceki aya göre 1,4 puanlık azalış kaydederek 45,4 seviyesinde gerçekleşti.

Üretim alt endeksi, bir önceki aya göre 2,8 puan azalışla 42,3 seviyesinde gerçekleşirken, bu gelişme, sanayi üretimindeki daralmanın belirginleştiğine ve üretim faaliyetlerinde durgunlaşmanın sürdüğüne işaret etti.

Yeni Siparişler alt endeksi ise bir önceki aya göre, 0,5 puan artışla 45,3 seviyesinde gerçekleşmiş olup, talep koşullarında sınırlı bir iyileşme görülmesine rağmen endeksin eşik değerin altında kalması talepteki kırılgan görünümün devam ettiğini gösterdi.

Girdi Alımları alt endeksi, bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak 52,1 seviyesinde gerçekleşti. Endeksin 50 eşik değerinin üzerindeki seyri, üretim öncesi faaliyetlerde göreli canlılığın korunduğunu gösterdi. Stoklar alt endeksi ise bir önceki aya göre 6,6 puan artışla 44,8 seviyesinde gerçekleşmiş olmakla birlikte, eşik değerin altında kalmaya devam etmiş ve stok düzeylerindeki düşük seyrin sürdüğüne işaret etti. Tedarikçilerin Teslim Süresi alt endeksi, bir önceki aya göre 5 puan azalışla 45,7 seviyesinde gerçekleşti. Bu azalış, tedarik zincirindeki faaliyetlerde yavaşlama eğiliminin yeniden belirginleştiğini gösterdi. İstihdam alt endeksi, bir önceki aya göre 2,3 puan azalışla 44,7 seviyesinde gerçekleşmiş olup, iş gücü piyasasında aşağı yönlü eğilimin güçlendiğine işaret etti.

Eşik değerin altında kalmaya devam etti

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, haziran ayında 45,4 seviyesinde gerçekleşmiş ve 50 eşik değerinin altında kalmaya devam etti. Üretim ve istihdam alt endekslerindeki belirgin gerileme ile tedarikçilerin teslim süresindeki düşüş, sanayi sektöründe ekonomik aktivitenin yavaşladığını gösterirken, yeni siparişler ve stoklar alt endekslerinde gözlenen sınırlı artışlar ise sektör genelindeki daralma eğilimini tersine çevirecek düzeyde olmadı. Girdi alımları alt endeksinin eşik değer üzerindeki seyrini koruması, firmaların üretim öncesi faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret etse de sanayi sektöründeki genel görünümün düşük tempolu ve sınırlı yapısını koruduğu görüldü.

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, 2026 yılı haziran ayında, bir önceki aya göre 7,2 puan azalarak 44,5 seviyesinde gerçekleşti.

Haziran ayında iş hacmi alt endeksi 8,1 puan azalışla 39,4 seviyesine gerilemiş ve hizmet talebindeki ivme kaybının belirginleştiğine işaret etti. Girdi alımları alt endeksi 13,4 puan azalarak 48,9 seviyesine gerilemiş; hizmet faaliyetlerine yönelik girdi talebinin yavaşladığını ve endeksin yeniden eşik değerin altına indiğini gösterdi. Stoklar alt endeksi 9,6 puan azalarak 42,9 seviyesine gerilemiş ve firmaların stok azaltma eğiliminin güçlendiğine işaret etti. Tedarikçilerin teslim süresi alt endeksi 4,7 puan azalarak 47,0 seviyesine gerilemiş; tedarik zincirindeki faaliyetlerde yavaşlama eğiliminin yeniden belirginleştiğini gösterdi. İstihdam alt endeksi ise 0,3 puan azalarak 47,9 seviyesinde gerçekleşmiş olup, iş gücü piyasasında ılımlı görünümün sürdüğüne işaret etti.

Ekonomik aktivite ivme kaybetti

MÜSİAD SAMEKS endeksinin yorum kısmında şu değerlendirme yer aldı:

“Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, haziran ayında 44,3 seviyesine gerileyerek 50 referans değerinin altında kalmaya devam etmiştir. Bu durum, ekonomik aktivitedeki daralmanın mayıs ayına kıyasla belirginleştiğini ve durgunlaşmanın hem hizmet hem de sanayi sektörüne yayıldığını göstermektedir. Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, haziran ayında 45,4 seviyesinde gerçekleşerek 50 eşik değerinin altında kalmayı sürdürmüştür. Üretim ve tedarikçilerin teslim süresi alt endekslerindeki gerileme, sanayi faaliyetlerinde yavaşlamanın belirginleştiğine işaret ederken, girdi alımlarının eşik değer üzerinde kalması üretim öncesi faaliyetlerde sınırlı canlılığın korunduğunu göstermektedir. Yeni siparişler ve stoklar alt endekslerinde gözlenen sınırlı iyileşme ise talep koşullarında belirgin bir toparlanma oluşturacak düzeye ulaşmamıştır. Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, haziran ayında 44,5 seviyesine gerileyerek referans değer olan 50'nin altında gerçekleşmiştir. İş hacmi, girdi alımları, stoklar, tedarikçilerin teslim süresi ve istihdam alt endekslerindeki gerileme, hizmet sektöründe faaliyet koşullarının yavaşladığına ve talep görünümündeki bozulmanın sürdüğüne işaret etmektedir.

Genel olarak haziran ayı SAMEKS Bileşik Endeksi, ekonomik aktivitede daralma eğiliminin güçlendiğini göstermektedir. Sanayi sektöründe sınırlı iyileşme sinyalleri genel görünümü değiştirmezken, hizmet sektöründe alt endekslerin tamamına yakınının geniş tabanlı gerileme eğilimine girmesi bileşik endeks üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırmış ve sektörler genelinde ekonomik aktivitenin ivme kaybettiğine işaret etmiştir.”