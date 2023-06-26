MÜSİAD SAMEKS pozitif seyrini sürdürdü

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından hazırlanan Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi’nin (SAMEKS) Haziran 2023 sonuçları açıklandı.

Buna göre, söz konusu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi önceki aya göre 0,6 puan artış kaydederek 54,3 seviyesine yükseldi. Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ise 2,4 puan hız kaybetmiş olmasına karşın 58,8 puanla artış kaydetmeye devam etti.

SAMEKS’in hem sanayi hem de hizmet sektörüne yönelik kaydetmiş olduğu gelişmeler ekonomik aktivitede canlılığın sürdüğünü gösterirken, sanayi sektöründe üretimin hız kazanması ve istihdam artışının devam etmesi, hizmet sektöründe ise iş hacminin daralması ve istihdamın önceki aya göre azalması dikkati çekti.

Böylece yılın ilk çeyreğini 51,9 puan ortalamasıyla geride bırakarak Türkiye ekonomisinde pozitif büyüme sürecinin sürdüğüne işaret eden mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS, 2’nci çeyrekte ivmesini artırdı ve bu döneme ilişkin 56,0 puan ortalamasıyla büyümenin hız kazandığının sinyalini verdi.