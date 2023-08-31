MÜSİAD SAMEKS pozitif seyrini sürdürdü

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Ağustos 2023 sonuçları açıklandı.

Buna göre, söz konusu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi önceki aya göre 0,3 puan artış kaydederek 51,8 seviyesine yükselirken, Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ise önceki aya göre 3,5 puan hız kaybederek 46,5 seviyesinde gerçekleşti.

Sanayi sektöründe yeni siparişlerin ivme kaybetmeye devam etmesiyle önceki aya kıyasla üretimde gerçekleşen azalışın belirginleştiği görüldü. Hizmet sektöründeki pozitif görünümde ise önceki aylarda olduğu gibi girdi alımlarının yüksek seviyesi belirleyici oldu.

Ağustos ayında her iki sektörde de önceki aya göre istihdamın azalış sinyali verirken, tedarikçilerin teslimat sürelerinde de gecikmeler gözlendi.

Söz konusu gelişmeler neticesinde 50,3 seviyesinde gerçekleşen SAMEKS Bileşik Endeksi ekonomik aktiviteye yönelik canlı görünümün 2023 yılı ağustos ayında da sürdüğüne işaret etti. Buna karşın söz konusu endeks değeri, son 6 ayın en düşüğü olarak dikkati çekti.