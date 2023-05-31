MÜSİAD SAMEKS, referans değer üzerindeki seyrini sürdürdü

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından hazırlanan SAMEKS'in Mayıs 2023 sonuçları açıklandı.

Buna göre, söz konusu dönemde Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi önceki aya göre 1,7 puan artış kaydederek 61,0 seviyesine yükselirken, Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi ise 1,5 puan ivme kaybederek 53,6 seviyesine geriledi.

Sanayi sektöründe girdi alımları, yeni siparişler ve üretimde canlı görünümün devam ettiği, hizmet sektörüne ilişkin iş hacminin ise azaldığı gözlenen mayıs ayında, istihdam artışının her iki sektörde de sürmesi dikkati çekti.

Böylece şubat ayında gözlenen azalışın ardından mart ve nisanda artış eğilimine giren SAMEKS, 55,9 puanla pozitif görüntüsünü mayıs ayında da sürdürdü ve deprem sonrası gözlenen ekonomik toparlanmanın beklentilerden hızlı gerçekleştiğine işaret etti.