MÜSİAD SAMEKS, referans değer üzerindeki seyrini sürdürdü

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi’nin (SAMEKS) Temmuz 2023 sonuçlarını açıklandı.

Buna göre, söz konusu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi önceki aya göre 2,6 puan azalış kaydederek 51,6 seviyesine gerilerken, Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ise önceki aya göre 8,4 puan hız kaybederek 50,1 seviyesinde gerçekleşti.

Sanayi sektöründe yeni siparişlerin hızlı bir şekilde azalmasıyla önceki aya göre üretimin azaldığı görüldü. Hizmet sektöründe ise girdi alımlarındaki artış sürdü, buna karşın iş hacmi negatif bir görünüm arz etti.

Böylece her iki ana sektörde de önceki aya göre artış hızları düşerken; 50 eşik değerinin üzerinde seyreden endeks değerleri, reel sektörde büyümenin temmuz ayında da devam ettiğine işaret etti.

Söz konusu gelişmeler neticesinde ilk iki çeyreğe ilişkin pozitif görüntüsüyle bu dönemde ekonomik aktivitenin canlılığını sürdürdüğüne işaret eden mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS, temmuz ayında da 50 eşik değer üzerindeki seyrine devam ederek reel sektörde olumlu görünüme işaret etti.