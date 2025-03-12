MÜSİAD/Asmalı: Kur korumalı finansman sorun olmaktan çıkıyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD Ordu Şube Başkanlığınca kentteki bir otelde düzenlenen iftar programında, bugün dünyanın dört bir tarafında zulüm gören ve yoksullukla mücadele eden kardeşlerinin olduğunu söyledi.

Ramazan ayının birlik, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Asmalı, gerçek zenginliğin sahip olmak değil paylaşmak olduğunu ifade etti.

Asmalı, Türkiye'nin ekonomik gelişimine dair değerlendirmelerde bulunarak, "Ülkemiz, siyasi ve ekonomik istikrarı yakalayan ve sürekli büyüyen bir ülke olarak bölgesinde güvenli liman olmaya devam etmektedir. Son dönemde atılan adımlar sonuç veriyor ve savunma sanayisinden enerjiye bugün devasa hamleler birer birer gerçekleşiyor." diye konuştu.

Güçlü altyapısı sayesinde Türkiye'nin çok büyük bir sıçrama döneminin arifesinde olduğunun altını çizen Asmalı, "Bunun için bizlere düşen, çok çalışmalıyız ve çok üretmeliyiz. Bizim MÜSİAD olarak güzel bir sloganımız var; 'en iyi boykot üretmektir.' Dolayısıyla biliyoruz ki tam bağımsızlığa kavuşmanın en önemli yolu iktisadi olarak da güçlü olmaktan geçiyor." ifadesini kullandı.

"Terörsüz Türkiye doğrultusunda atılan adımları güçlü bir şekilde destekliyoruz"

Asmalı, Türkiye'nin teknolojiyi sadece kullanan değil, teknoloji geliştiren ülke konumuna yükselmesi gerektiğini belirterek "Tıpkı insansız hava araçlarımız İHA ve SİHA'larda olduğu gibi. Bu sektörlerde bilindiği gibi dünya lideriyiz. Birçok sektörde de öne çıkmalı ve bu başarıyı yakalamalıyız. Hep birlikte sabırlı ve kararlı olursak, 85 milyon el ele verirsek bu tarihi hamleleri inşallah hep birlikte gerçekleştiririz. MÜSİAD olarak ülkemizin tarihi misyonuna ve birliğine sahip çıkarak, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımları güçlü bir şekilde destekliyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan bu sürecin milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için tarihi bir fırsat olduğuna inanıyoruz. 40 yıldır süren insani ve ekonomik maliyetlerin sona erdirilmesi ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır. Terörden arındırılmış bir Türkiye sadece güvenliğimiz için değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınmamız için de hayati öneme sahiptir." dedi.

MÜSİAD olarak tüm iş dünyasını ve sivil toplum kuruluşlarını bu tarihi süreçte birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye çağıran Asmalı, "Bu süreçte bir ve beraber olarak ülkemizin refahını ve geleceğini tehdit eden tüm oyunları birlikte bozabiliriz." dedi.

"Kur korumalı finansman sorun olmaktan çıkıyor"

Asmalı, ekonomide toparlanma sürecine girildiğini ifade ederek, "Cari açığımız düşüyor. Merkez Bankası rezervleri güçleniyor. Kur korumalı finansman sorun olmaktan çıkıyor. Tüm ekonomi yönetimine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Programa, Ordu Valisi Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, MHP Ordu İl Başkanı Mehmet Özçelik, STK temsilcileri, kurum müdürleri, iş insanları ve davetliler katıldı.