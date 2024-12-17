MÜSİAD'dan Arnavutluk ziyareti: Yeni yatırım fırsatları ele alındı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) yapılan açıklamaya göre, ziyarete MÜSİAD Sektör Kurulları Komisyonu Başkanı Erkan Gül liderlik ederken, Başkan Yardımcıları Altuğ Karataş ve Abdülkadir Çınar, MÜSİAD INVEST Başkanı Serhat Kısakürek, MÜSİAD Arnavutluk Başkanı Muhammet İşler ve 7 farklı sektörden kurul başkanı katıldı.

Ziyaret, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın, Azerbaycan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'ndaki (COP29) daveti üzerine gerçekleştirildi.

Ticari ilişkilerin geliştirilmesi, iş hacminin artırılması ve Türkiye'nin ihracatına katkı sunacak projelerin ele alındığı ziyaret, iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirmeye yönelik önemli bir adım oldu.

İki ülke arasında ticaret hacmini artıracak işbirlikleri ele alındı

Heyet, program kapsamında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından kabul edildi. Görüşmede, Türkiye-Arnavutluk ticaret hacmini artıracak işbirlikleri ele alındı.

Rama, Türkiye-Arnavutluk İş Forumu'nun düzenlenmesi teklifine olumlu yaklaşarak, MÜSİAD üyelerini ülkede yatırım yapmaya davet etti. Forumun, iki ülke arasındaki ticaret hacminin büyütülmesinde katalizör bir rol üstleneceği ifade edildi.

MÜSİAD heyeti, Rama ile yapılan görüşmenin ardından Arnavutluk Ekonomi, Kültür ve İnovasyon Bakanı Blendi Gonxhja, Turizm ve Çevre Bakanı Mirela Kumbaro Furxhi ve Girişimcilik ve İş Ortamından Sorumlu Devlet Bakanı Delina İbrahimaj ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, MÜSİAD'ın güçlü sektör kurulları aracılığıyla Arnavutluk'un ekonomi, turizm, çevre ve girişimcilik alanlarına sağlayabileceği katkılar detaylı olarak değerlendirildi. Özellikle yenilikçi projeler, altyapı yatırımları, enerji, inşaat, tarım ve turizm sektörlerinde işbirliği fırsatları ön plana çıktı.

MÜSİAD, ziyaretle sadece ticari ilişkileri güçlendirmekle kalmadı, Türkiye'nin ihracat hedeflerini destekleyecek yeni fırsatların da kapısını araladı. Özellikle enerji ve turizm sektörlerinde yatırım planları yapılırken, lojistik ve tarım alanlarında iki ülke arasındaki ticareti artıracak projelerin hayata geçirilmesi için gerekli adımlar atıldı.

MÜSİAD'ın Arnavutluk ziyareti, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ticari işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması adına "tarihi bir dönüm noktası" olarak görülüyor.

Ziyaretle başlayan işbirliklerinin, Türkiye'nin ihracatına önemli katkılar sağlayarak, Arnavutluk'ta güçlü bir Türk iş dünyası varlığı oluşturacak projelere dönüştürülmesi hedefleniyor.