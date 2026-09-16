MÜSİAD'dan faiz indirimi beklentisi: Yıl sonuna kadar 100'er baz puan

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MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayarak para politikası, Orta Vadeli Program (OVP), sanayinin mevcut kapasitesi ve ihracat görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TCMB'nin yıl sonuna kadar atacağı adımları değerlendiren Özdemir, 100'er baz puanlık faiz indirimlerine yönelik beklentinin makul olduğunu belirtti.

Faiz indirimlerinin rasyonaliteden uzaklaşması halinde daha sonra sorunlara yol açabileceğini söyleyen Özdemir, yalnızca ekonomik canlanmayı sağlamak amacıyla genel bir faiz indiriminin doğru olmayacağını ifade etti.

Özdemir, tüketim iştahını artırmaya yönelik faiz indirimlerini de doğru bulmadığını kaydetti.

"Daha rasyonel bir OVP görüyoruz"

Orta Vadeli Program'a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdemir, "Çok daha rasyonel, ayakları yere basan bir OVP görüyoruz" dedi.

Türkiye'nin büyüme sürecinde mevcut üretim kapasitesini teknolojik olarak dönüştürmesi gerektiğini belirten Özdemir, enflasyon yaratabilecek yeni yatırımlar yerine mevcut kapasitenin daha etkin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Açıklanan paketin Türkiye'nin mevcut sanayi gücü açısından anlamlı olduğunu ifade eden Özdemir, buna karşın paketin yeterli olmadığını belirtti.

Sanayi envanteri çıkarılması çağrısı

Türkiye'nin sanayi kapasitesinin kapsamlı şekilde ortaya konulması gerektiğini söyleyen Özdemir, ciddi bir sanayi envanteri hazırlanmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

MÜSİAD'ın da kapasite konusunda çalışma yürüttüğünü ifade eden Özdemir, 5-6 ay içerisinde bu konuda bir rapor yayımlayacaklarını söyledi.

Özdemir ayrıca gıda ve sağlık endüstrilerine yönelik başkanlıklar kurulması gerektiğini ifade etti.

Jeopolitik gelişmelerin ihracata etkisini değerlendiren Özdemir, devam eden belirsizlik ortamında Avrupa'dan Türkiye'ye ek siparişler geldiğini söyledi.

Özdemir, Avrupa'dan gelen bu ilave siparişlerin Türkiye'nin ihracatı açısından önem taşıdığını kaydetti.