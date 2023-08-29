MÜSİAD'dan Gürcistan ile ticaret hacmini büyütme hedefi

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı ve Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay'ın katılımıyla MÜSİAD Tiflis 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlendi.

Tiflis'te bir oteldeki toplantıya MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş, MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyon Başkanı Selim Sar, MÜSİAD Gürcistan ofislerin yetkilileri, Türk iş adamları, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.

İstiklal Marşı ve Gürcistan milli marşının okunmasıyla başlayan toplantıda MÜSİAD'ın dünya genelindeki faaliyetleri anlatıldı ve tanıtım filmi gösterildi.

Gürcistan'da ilk kez düzenlenen MÜSİAD Tiflis 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı çerçevesinde, MÜSİAD Tiflis Ofisi Kurucu Başkanı Mustafa Özgür Yücel'in yerine yeni başkan olarak İzzet Yaprak seçildi.

"Türkiye komşu ülkelerdeki toprak bütünlüğüne önem veriyor"

Gürcistan ziyaretini değerlendiren MÜSİAD Başkanı Asmalı, iki ülkenin dost, kardeş ve komşu olduğunu ifade ederek, "Türkiye komşu ülkelerdeki dostluğa, kardeşliğe ve toprak bütünlüğüne çok önem veriyor." dedi.

Gürcistan ziyaret kapsamında Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı ve diğer üst düzey yetkilileriyle de bir araya geldiğini aktaran Asmalı, ayrıca Batum'da da genel kurul toplantısı yaptıklarını da kaydetti.Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticari ilişkilerinin son yıllarda ivme kazandığını ifade eden Asmalı, söz konusu ilişkilerin daha da artırılması için gereken konuları Tiflis ve Batum toplantıları sırasında da ele aldıklarını belirtti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 3 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Asmalı, "Bunu ilk etapta 4 milyar, 5 milyar dolara yükseltebiliriz çünkü iki ülkenin böyle potansiyeli, böyle bir iradesi var." şeklinde konuştu. 14 bin üye, Türkiye ve dünya genelinde 169 şube ile MÜSİAD'ın bir küresel güç olduğunu belirten Asmalı, Gürcistan'daki ofisleri ile Türk-Gürcü ekonomik ilişkileri daha da ileriye taşıyacaklarına inandığını söyledi.

Tiflis'teki toplantı hakkında değerlendirmede bulunan Büyükelçi Orbay ise Gürcistan'da Türk sermayeli veya Türk ortağı olan aktif 2 bin 419 firmanın Gürcistan iş piyasasına yaklaşık yüzde 10'luk istihdam sağladığını ifade etti.

Türkiye'nin Gürcistan için en büyük ticaret ortağı olduğu hatırlatan Orbay, "Türkiye, 2008 yılında imzaladığımız serbest ticaret anlaşmamızdan bu yana her sene Gürcistan'ın birinci ticaret ortağı oldu." ifadelerini kullandı.

En son düzenlenen Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısında iki ülke liderlerinin, ikili ticaret hacminin 3 milyar dolara kadar artmasını hedef koyduklarını kaydeden Orbay şu ifadeleri kullandı:

"2022 yılında, bu (ticaret hacmi) 2,8 milyar dolara ulaştı, tabii bunun içinde sınırda yapılan ticaret yok. Benim tahminim biz zaten eşikteyiz ya da bu eşiği çoktan geçmiş durumdayız. Bu sene yine de Geo Stat'ın (Gürcistan İstatistik Milli Kurumu) verilerine göre temmuz ayı itibarıyla 1,7 milyar dolara ulaşmış durumdayız.

Dolayısıyla bu sene de Türkiye, Gürcistan'ın birinci ticaret ortağı olmayı sürdürecek ve 3 milyar dolar hedefi geçmiş olacağız. Gürcistan ile ikili ticaretimiz için artık daha yüksek bir hedef belirlemenin zamanı geldiğine ve bu hedefe Türk ve Gürcü iş insanlarının ortak çabalarıyla erişeceğimize inanıyoruz."