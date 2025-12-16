MÜSİAD'dan "tedarikçi günü" etkinliği: Sektör temsilcileri bir araya geldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Hizmetler ve Finans Sektör Kurulu, ticari diplomasiyi ve sektörler arası işbirliğini güçlendiren önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

Kurul tarafından MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen "tedarikçi günü" etkinliğinde reel sektör temsilcileri ile Türkiye'nin önde gelen firmalarının satın alma heyetleri bir araya geldi. Hızlı, şeffaf ve nitelikli tedarik zinciri hedefleyen firmaların bu süreçlerde doğrudan temas sağlaması ve sürdürülebilir iş modellerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen programda, firmalar arası iletişimin güçlendirilmesi ve işletmelerin doğru hizmet alımının sağlanması amaçlandı.

Toplantıda, aralarında Albayrak Holding, Limak Holding, İhlas Holding, LC Waikiki, Trendyol, Hepsiburada, Fuzul Holding ve Petlas'ın da bulunduğu 43 firmanın satın alma yetkilileri, MÜSİAD üyeleri ile bir araya geldi. Yaklaşık 1000 ziyaretçinin katıldığı etkinlikte, gün boyunca 5 bine yakın B2B görüşme gerçekleştirildi.

Programın, oluşturduğu yüksek iş hacmi ve kurduğu yeni ticari köprülerle, reel sektörde kalite ve güven esaslı bir tedarik yapısının güçlenmesine önemli bir katkı sunması bekleniyor.