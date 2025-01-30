MÜSİAD/Mahmut Asmalı: Türkiye, büyük bir sıçrama döneminin arifesinde

Ankara'da bir otelde düzenlenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara'nın 26. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da Türkiye'nin, birçok badireye rağmen ayakları üzerinde duran, siyasi ve ekonomik istikrarı yakalayan ve sürekli büyüyen bir ülke olarak bölgesinde güvenli bir liman olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

"Türkiye, büyük bir sıçrama döneminin arifesinde"

Son 20 yılda atılan adımların artık sonuç verdiğini ve savunma sanayisinden enerjiye, sağlıktan turizme kadar Türkiye'nin devasa hamleler gerçekleştirdiğini dile getiren Asmalı, "Yetişmiş insan gücü, esnek üretim kapasitesi, stratejik konumu ve güçlü lojistik altyapısı ile Türkiye, büyük bir sıçrama döneminin arifesinde. Sabırlı ve kararlı olursak, bu tarihi hamleleri de hep beraber yaşayacağız ve adım adım 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla hedeflerimize birer birer ulaşacağız." dedi.

MÜSİAD Ankara'nın 26. Olağan Genel Kurulu'nda Şube Başkanı seçilen Fatih Yülek de iş dünyasının, her geçen gün daha dinamik ve rekabetçi bir hale geldiğini dile getirerek, "Ancak bizim gibi güçlü bir dayanışma ve işbirliği anlayışına sahip bir dernek, bu zorlukların üstesinden gelmekte önemli rol oynamakta. Bizler, sadece bireysel başarılarımıza değil, ortak hedeflerimize ve toplumumuza olan katkılarımıza odaklanarak bir fark yaratabiliriz." diye konuştu.