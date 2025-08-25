  1. Ekonomim
  Musk'ın şirketleri Apple ile OpenAI'a dava açtı
Musk'ın şirketleri Apple ile OpenAI'a dava açtı

Elon Musk’ın şirketleri X ve xAI, Apple ve OpenAI’yi rekabeti engellemekle suçlayarak dava açtı.

Musk'ın şirketleri Apple ile OpenAI'a dava açtı
X ve xAI, Apple'ın OpenAI'yi akıllı telefonu iPhone'un işletim sistemine entegre etme kararının "rekabete zarar verdiği ve tüketicilerin seçim hakkını elinden aldığı" gerekçesiyle federal mahkemeye başvurdu.

Texas eyaletinde açılan davada, Apple ve OpenAI'ın tekellerini korumak ve X ve xAI gibi yenilikçi şirketlerin rekabet etmesini engellemek için pazarı kilitlediği iddiasında bulunuldu.

Davada, Apple ve OpenAI'ın "rekabeti engelleyici planlarını durdurmak" ve "milyarlarca dolarlık zararı tazmin etmek" için mahkemeye başvurulduğu belirtildi.

Ayrıca davada, Apple'ın uygulama mağazasında, OpenAI ile yaptığı özel anlaşma dolayısıyla, X uygulaması ile xAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotu Grok'un uygulamasını öne çıkarmaktan kaçındığı iddia edildi.


OpenAI Sözcüsü konuya ilişkin açıklamasında, davanın "Musk'ın devam eden taciz eğilimiyle tutarlı" olduğunu ifade etti.

Apple Sözcüsü de App Store'un "adil ve önyargısız" olacak şekilde tasarlandığını ve "objektif kriterler kullanarak, uzmanlar tarafından seçilen listeler, algoritmik öneriler ve sıralamalar aracılığıyla" uygulamaları sunduğunu savundu.

Musk, bu ay ABD merkezli X şirketinin hesabından, "Apple, OpenAI dışındaki hiçbir yapay zeka şirketinin App Store'da 1 numaraya ulaşmasını imkansız kılan bir davranış sergiliyor ve bu, açıkça antitröst ihlalidir." ifadesini kullanmış, xAI'ın yasal işlem başlatacağını belirtmişti.

