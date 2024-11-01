  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Muş'ta buğday ekimi başladı
Takip Et

Muş'ta buğday ekimi başladı

Muş'ta çiftçiler, şeker pancarı hasadının ardından buğday ekimine başladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Muş'ta buğday ekimi başladı
Takip Et

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, basın mensuplarına, merkez ve ilçelerde güzlük ekimlerin yapıldığını söyledi.

"Muş hem bitkisel hem de hayvansal üretim konusunda önde gelen bir il"

Mevsim şartlarının iyi gitmesiyle şeker pancarı sökümlerinin ardından bu ekimlerin devam edeceğini belirten Gün, Muş'un hem bitkisel hem de hayvansal üretim konusunda önde gelen illerden olduğunu vurguladı.

Gün, Muş'ta 357 bin hektar tarıma elverişli arazi olduğunu, bunların büyük bölümünde de sulama imkanının bulunduğunu ifade etti.Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi'nde görevli ziraat mühendisi Yusuf Yavuz ise 36 bin 500 dönümde güzlük buğday ekimi yaptıklarını dile getirdi.

Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere birçok ildeki çiftçilere tohum verdiklerini belirten Yavuz, "Geçen yıl 30 dekar alanda buğday ekimi gerçekleştirdi. Bu yıl yoğun talep üzerine 36 bin 500 dekara çıkardık. Havanın sıcak ve güneşli geçmesi halinde kısa sürede ekimi bitireceğiz. İşletmemizde modern ekipmanlarla çalışıyoruz." dedi.

Tarladan sofraya makas giderek açılıyor! En çok salatalık ve karnabahar fiyatı arttıTarladan sofraya makas giderek açılıyor! En çok salatalık ve karnabahar fiyatı arttıEkonomi
Bu fırsat kaçmaz! KİM’de avantajlı fırsat paketleri (SON İNDİRİM TARİHİ 5 KASIM)Bu fırsat kaçmaz! KİM’de avantajlı fırsat paketleri (SON İNDİRİM TARİHİ 5 KASIM)Ekonomi

 

 

Ekonomi
Adanalı kasaplardan kebapçılara fiyat tepkisi: Fahiş fiyatların önüne geçilmesi lazım
Adanalı kasaplardan kebapçılara fiyat tepkisi: Fahiş fiyatların önüne geçilmesi lazım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milli gelirimizin 1,3 trilyon doları aşmasını bekliyoruz
Milli gelirimizin 1,3 trilyon doları aşmasını bekliyoruz
Bakan Bolat, yarın dış ticaret verilerini açıklayacak
Bakan Bolat, yarın dış ticaret verilerini açıklayacak
Piyasada enflasyon beklentisi netleşti
Piyasada enflasyon beklentisi netleşti
Vergi yüzsüzleri açıklandı: İşte o liste!
Vergi yüzsüzleri açıklandı: İşte o liste!
KKM’de erime hızlanıyor
KKM’de erime hızlanıyor