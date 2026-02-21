Mustafa Süleyman aslında ne dedi? Microsoft’un stratejik adımının şifreleri

DENİZ GÜLDAĞ

Mustafa Süleyman’ın Financial Times’a verdiği röportajda altını çizdiği bazı kritik konu ve mesajlar gölgede kaldı. Görünen o ki, Microsoft yapay zeka alanında dış ortaklara bağımlılığı azaltmak için kendi teknolojisini geliştirme yönünde stratejik bir adım atıyor.

Bu sektörde rekabeti kızıştıracak ve teknoloji şirketleri arasındaki ittifakların dağılmasına neden olabilecek kritik bir adım.

Mustafa Süleyman, Microsoft AI’nin CEO’su. Aslında bir profesyonel yönetici olmaktan çok bir girişimci. Annesi bir İngiliz hemşire babası Suriye asıllı bir taksici olan 1984 doğumlu Süleyman, yapay zeka şirketi DeepMind’ın kurucu ortağı. 2010 yılında kurduğu bu şirket 2014 yılında Google tarafından 400 milyon sterlin ödenerek satın alındı.

O tarihten bu yana teknoloji dünyasında bir efsane isim haline gelen Mustafa Süleyman, başlattığı Inflection AI girişiminin ardından iki yıl önce 2024 Mart’ında Microsoft’un yeni oluşturduğu tüketici yapay zeka biriminin başına getirildi.

Beyaz yakalılar endişeli ama…

Demeçleri dikkatle izlenen Süleyman’ın “12-18 ay içerisinde beyaz yakalı işlerin önemli bir bölümünün yapay zeka tarafından otomatikleştirileceği” yönündeki sözleri çalışanlar arasında endişe ve teknoloji çevrelerinde tartışma yarattı.

Aslında Süleyman’ın söyledikleri bir süredir pek çok teknoloji analisti tarafından dile getiriliyor. Ancak bunun bizzat yapay zeka alanının efsane ismi tarafından söylenmesi ve Süleyman’ın tarih vererek; bir yıl ila bir buçuk yıl içinde teknoloji şirketleri dahil pek çok beyaz yakalıyı işsiz bırakacağını kuvvetli bir şekilde vurgulaması dikkat çekti.

Ancak bir çok sektör aktörüne göre, asıl tartışılması gereken, sektörde taşları yerinden oynatacak Microsoft’un “gerçek anlamda kendi kendine yeterlilik” hedefi doğrultusunda kendi güçlü yapay zeka modellerini geliştirmeye odaklandığını açıklaması.

Çünkü Süleyman’ın beyaz yakalıların geleceğine ilişkin açıklamaları, sektörün geleceğine ilişkin analizlerinin sadece bir çıktısı. Süleyman’ın tarif ettiği yeni durum karşısında Microsoft tarafından eyleme dönüştürüleceği anlaşılan yeni stratejiler sektörün yönünü belirlemeye aday.

Dolayısıyla, Microsoft’un ‘kendi kendine yeterlilik’ perspektifi üzerinden atacağı adımların bugüne kadar birbirlerine yatırım yaparak adeta bir döngüsel sermaye yaratan bir avuç büyük teknoloji şirketinin eko-sisteminde çatlaklara neden olabileceği kaydediliyor.

Stratejik değişim rekabeti arttırabilir

Financial Times’a konuşan Süleyman, “bu stratejik değişimin Ekim ayında OpenAI ile yapılan anlaşmanın yeniden yapılandırılmasının ardından hız kazandığını” belirtti. Yaklaşık 3 trilyon dolar piyasa değerine sahip Microsoft, en gelişmiş yapay zeka teknolojileri için dış ortaklara bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Mustafa Süleyman, şirketin “gigawatt ölçekli işlem gücü ve dünyanın en iyi yapay zeka eğitim ekipleriyle” kendi ileri düzey yapay zeka modellerini geliştirmek zorunda olduğunu söylüyor.

Microsoft, OpenAI’nin en büyük ve en eski yatırımcılarından biri olmaya devam ediyor. Şirket, OpenAI’deki yaklaşık 135 milyar dolarlık hissesini korurken, grubun en gelişmiş modellerine 2032 yılına kadar erişim hakkını sürdürüyor.

Ancak yeni anlaşma, OpenAI’ye farklı yatırımcılar ve altyapı ortaklarıyla çalışma konusunda daha fazla esneklik tanıyor. Bu durum, iki şirketi zamanla daha doğrudan rakipler haline getirebilir.

Microsoft ayrıca riskini dağıtmak amacıyla Anthropic ve Mistral gibi diğer yapay zeka şirketlerine de yatırım yaptı. Bununla birlikte şirket, Süleyman’ın bu yıl içinde piyasaya sürüleceğini söylediği kendi bünyesinde geliştirilen modellerin çalışmalarını hızlandırmış durumda.

Mustafa Süleyman, “Beyaz yakalı işler, yani bir avukat, muhasebeci, proje yöneticisi veya pazarlamacı gibi bilgisayar başında oturarak yapılan işlerin çoğu, önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde yapay zeka tarafından tamamen otomatikleştirilecek” derken sektörün de büyük değişimlere hazır olması gerektiği mesajını veriyor.

Yapay zeka ajanlarının* iki ila üç yıl içinde büyük kurumların iş akışlarını daha iyi koordine edebileceğini belirten Süleyman, bu sistemlerin zamanla öğrenerek daha otonom kararlar alabileceğini de söyledi.

“Yeni bir yapay zeka modeli oluşturmak, podcast yapmak ya da blog yazmak kadar kolay hale gelecek” diyen Süleyman, gelecekte her kurum ve kişinin kendi ihtiyaçlarına uygun bir yapay zeka tasarlayabileceğini ifade etti.

Süleyman’ın bu öngörüleri, yapay zeka bağlantılı teknoloji üretiminin yanı sıra tüketici teknolojileri pazarınında da kapsamlı bir değişimin şifrelerini taşıyor.

*Yapay zeka ajanı(AI Agent), belirli bir hedefe ulaşmak için çevresini algılayan, bu algıya dayanarak karar veren ve aldığı kararları eyleme dönüştürebilen otonom bir yazılım sistemidir.