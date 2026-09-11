Mustafa Tecdelioğlu: Masadan değil fabrikanın içinden geliyorum, üreten sanayicinin meclisi olacağız

1976 yılından bu yana İSO üyesi olan Çetin Civata A.Ş.’nin temsilcisi Mustafa Tecdelioğlu, yeni döneme ilişkin hedeflerini açıkladı. Tecdelioğlu; etkin Meclis yapısı, şeffaf çalışma anlayışı, güçlü sanayi diplomasisi, yeşil dönüşüm konusunda sanayiciye destek ve genç sanayicilerin Meclise daha güçlü katılımını öncelikli alanlar olarak belirledi. Her komitenin gündeminin düzenli olarak Meclise taşınmasını hedefleyen Tecdelioğlu, komite raporlarının Meclis üyeleriyle paylaşılacağı daha şeffaf bir çalışma modelinin oluşturulacağını söyledi.

Her komitenin sesi mecliste olacak

İSO Meclisinin İstanbul sanayisinin farklı sektörlerini temsil eden yapısının daha etkin kullanılmasını isteyen Tecdelioğlu, meslek komitelerinin çalışmalarının Meclis gündemiyle daha güçlü şekilde bütünleştirilmesini hedefliyor. Her komitenin gündeminin düzenli olarak Meclise taşınacağını belirten Tecdelioğlu, böylece sektörlerin sahada yaşadığı sorunların doğrudan Meclis gündemine aktarılmasını ve ortak çözüm önerilerinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Komitelerin hazırladığı raporların Meclis üyeleriyle paylaşılmasının da çalışma kültürünün önemli bir parçası olacağını ifade eden Tecdelioğlu, “İSO Meclisi, İstanbul sanayisinin ortak aklıdır. Burada her sektörün sesinin duyulması, her komitenin kendi gündemini Meclise taşıyabilmesi gerekiyor.” dedi.

Tecdelioğlu, Meclisin gündeminin sanayicinin gerçek ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Meclisin gündemini oluşturmak, bütçeyi denetlemek ve toplantı kültürünü geliştirmek Meclis Başkanının temel görevleri arasında. Biz burada gerçekten sanayicinin ihtiyacı olan konuların sıralandığı bir gündem oluşturmak istiyoruz. İnsanların sorunlarını ve düşüncelerini özgürce dile getirebildiği, herkesin konuşabildiği bir Meclis ortamı yaratmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tecdelioğlu, İSO’nun sanayicinin ihtiyaçlarını ortaya koyan ve bunlara yönelik çözüm önerileri geliştiren daha aktif bir platform olması gerektiğini söyledi.

“İSO Meclisi yalnızca sorunların dile getirildiği değil, sorunlara yönelik çözüm önerilerinin de geliştirildiği bir yapı olmalı. Türkiye’nin ve sanayinin gerçek gündeminin konuşulduğu bir Meclis oluşturmak istiyoruz” diyen Tecdelioğlu, Meclisin kamu, özel sektör ve sanayi kuruluşları arasındaki koordinasyonda daha etkin rol üstlenmesini hedeflediklerini ifade etti.

Genç sanayici platformu kurulacak

Yeni dönemin önemli başlıklarından biri de kadın girişimci ve genç sanayicilerin İSO’nun meclis ve komitelerdeki etkinliğinin artırılması olacak. Bu amaçla bir Genç Sanayici Platformu oluşturulmasını hedefleyen Tecdelioğlu, genç kuşağın görüşlerinin Meclis çalışmalarına daha güçlü şekilde yansıtılmasını amaçlıyor.

Kadın girişimciler ve kadın sanayiciler için de özel çalışma grupları oluşturulacağını belirten Tecdelioğlu, sanayinin geleceğinin yeni kuşaklarla birlikte şekillendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Özellikle kadın girişimciler, kadınlar ve gençler için özel gruplar kuracağız. Gelecek onlarda. Onlarla bizim barışmamız, onları sanayi kültürünün ve Türkiye’nin geleceğinin içine daha fazla dahil etmemiz gerekiyor. En çok yapacağımız çalışmaların önemli bir bölümü burada yatıyor.” dedi.

“Masadan değil, fabrikanın içinden geliyorum”

İSO Meclis Başkanlığı için ortaya koyduğu yaklaşımın merkezinde sanayicinin sahadaki gerçek gündeminin yer aldığını belirten Tecdelioğlu, kendisini “fabrikanın içinden gelen bir sanayici” olarak tanımladı.

“Masadan değil fabrikanın içinden geliyorum. Sanayinin sorunlarını yaşayarak biliyorum. Her komitenin başkanı olacağım. Yönetim Kurulunun değil Meclisin Başkanı” diyen Tecdelioğlu, Meclis Başkanlığının temel görevinin Meclisin etkinliğini ve temsil gücünü artırmak olduğunu söyledi.

İSO Meclisinde farklı sektörlerden ve farklı görüşlerden sanayicilerin bir arada bulunduğuna dikkat çeken Tecdelioğlu, üyeler arasındaki iletişimin ve ortak çalışma kültürünün güçlendirilmesinin de öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Meclis üyelerinin birbirini daha yakından tanıyacağı ortak buluşmalar ve çalışma ortamları oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Tecdelioğlu, daha kapsayıcı bir Meclis yapısının sanayinin ortak sorunlarına çözüm üretme kapasitesini artıracağını dile getirdi.