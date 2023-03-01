Müteahhitlerden afet odaklı kentsel dönüşüm çağrısı

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, kentsel dönüşümün afet odaklı ele alınarak acilen tamamlanması çağrısında bulundu. Eren, yazılı açıklamasında 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında kentsel dönüşüme dair çağrı yaptı.

Türkiye'de 400 binden fazla müteahhit olduğunu belirten Eren, bunların bir kısmının hiç eğitim almamış kişiler olduğuna dikkati çekti. Eren, "Depremler ülkemizde yıkımı ve acıyı beraberinde getiriyor. Görüyoruz ki öncelikle kentsel dönüşüm süreci her fırsatta dile getirdiğimiz üzere afet odaklı ele alınarak acilen tamamlanmalıdır.

6 Şubat'ta meydana gelen, 11 ilimizde yaklaşık 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen ve 45 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmesine yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısını milletçe yaşıyoruz. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimizle, benzer felaketlerin bir kez daha yaşanmaması en büyük temennimizdir." ifadesini kullandı.

İnşaat Sektörü Bildirgesi'nde yapı güvenliğine ilişkin sorunlara ve çözüm önerilerine işaret ettiklerini belirten Eren, şunları kaydetti:

"O zamandan bu yana da ülkemizin yapılaşmasında doğru planlama, doğru proje, ehil müteahhitlik ve sıkı denetimin önemini doğa bize hatırlatıyor. Öncelikle, 2019 yılında yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılması için çıkarılan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik yurt çapında etkin ve taviz verilmeden uygulanmalıdır.

Sektörde denetim sistemi mekanizmaları da mutlaka güçlendirilmelidir. Süreçte sorumluluğun çok taraflı olduğu gerçeğini kabul ederek, gündemimizden imar affı benzeri uygulamaları tümden çıkartmalı, aksine müeyyidelerin caydırıcı olmasını sağlamalıyız."

Eren, 1999 öncesi şartnamelerle yapılmış çok büyük yapı stoku bulunduğuna dikkati çekerek, vatandaşın inisiyatifine bırakılmadan güvensiz yapıların hızla tahliye edilerek dönüşümün devletin desteğiyle gerçekleştirilmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.