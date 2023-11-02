Müteahhitlerden meslek liseleriyle iş birliği

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) yapılan açıklamaya göre, AYİDER'in "Cumhuriyetin 100. Yılında Yeşil Kent İstanbul" başlıkla düzenlediği etkinliğe iş, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Açıklamada buradaki konuşmasına yer verilen Hakan Şişik, iklim krizine karşı binaların yeşil dönüşümünün yapılması gerektiğini kaydederek, "Kentsel dönüşümü konuşuyoruz ama binaların yeşil mi, çelik mi gibi nasıl yapılması gerektiğini konuşmuyoruz. İstanbul, tarihten beri su fakiri bir kent ve iklim kriziyle birlikte de yağmur periyodlarının azalması nedeniyle barajlardaki su azaldı. Bu yüzden su tüketimini azaltmalıyız." ifadelerini kullandı.

Su ve enerji tasarrufuna yönelik alınabilecek tedbirlere değinen Şişik, bakanlığın yürütmüş olduğu ve altyapısı hazır hale gelen "YeS-Tr" belgesinin yakın zamanda işleve alınmasıyla birlikte AYİDER üyesi inşaat firmalarının "YeS-Tr" belgeli inşaat yapacaklarını belirtti.

Şişik, 6 Şubat’taki deprem felaketinin ardından kalifiye elemanların yer değiştirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Günlük 2 bin lira yevmiye vermemize rağmen eleman bulamıyoruz. Sektörde kaynakçı, sıvacı gibi ciddi bir açık var. Gençler bu meslekleri tercih etmiyorlar ancak inşaat sektörü Türkiye’nin lokomotif sektörü ve bu alanda çalışan insanlar neredeyse beyaz yakalılarla eş değer ve hatta çoğu zaman onların üzerinde kazanç elde ediyorlar. Ne yazık ki sektörel açık Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bizi de etkiliyor. Mecliste bekleyen kentsel dönüşüm yasasının onaylanmasıyla birlikte kentsel dönüşüm de hızlanacaktır. Sektördeki kalifiye eleman açığı için AYİDER olarak meslek liseleriyle işbirliği yapmak adına MEB ile görüşmeye başlayacağız."