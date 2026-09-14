Mutfak tüpünde zamlar durmadı: 9 ayda 6 kez artış gerçekleşti

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Orta Doğu’daki savaşın enerji piyasaları üzerindeki etkisi sürerken, küresel enerji fiyatlarındaki yükseliş akaryakıtın ardından mutfak tüplerine de yansıdı. Eylülde yapılan son zamla birlikte 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı 1.570 liraya çıktı.

Mutfak tüpünde zamlar hız kesmedi

1 Ocak 2026’da 1.175 liradan satılan 12 kilogramlık mutfak tüpü, yıl içinde 6 kez zamlandı. Eylül ayında yapılan son fiyat artışıyla tüpün fiyatı 1.500 liradan 1.570 liraya yükseldi. Böylece yılbaşından bu yana mutfak tüpündeki toplam artış 395 liraya, oran olarak ise yaklaşık yüzde 33,6’ya ulaştı.

Mutfak tüpünün fiyatı ocak, şubat, mart ve nisan aylarında artarken, mayıs, haziran ve temmuz aylarında değişmedi. Küresel enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle ağustos ayında başlayan zamlar eylülde de devam etti.

2026 yılında mutfak tüpünde yaşanan fiyat değişimleri şöyle:

Ocak: 1.175 TL

Şubat: 1.295 TL

Mart: 1.305 TL

Nisan: 1.440 TL

Ağustos: 1.500 TL

Eylül: 1.570 TL

Küçük tüpün fiyatı 330 liraya çıktı

Küçük piknik tüplerinde de benzer bir fiyat artışı yaşandı. Yılbaşında 242 liradan satılan 2 kilogramlık piknik tüpünün fiyatı, eylül ayı itibarıyla 330 liraya yükseldi. Böylece piknik tüpünün fiyatı 2026 yılında 88 lira arttı.

2026 yılında piknik tüpünde yaşanan fiyat değişimleri şu şekilde

Ocak: 242 TL

Şubat: 270 TL

Mart: 275 TL

Nisan: 300 TL

Ağustos: 310 TL

Eylül: 330 TL

12 kilogramlık tüp 2 bin liraya çıkabilir

Küresel enerji fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi halinde tüp fiyatlarında yeni zamların gündeme gelebileceği belirtiliyor. Sektör yetkilileri, maliyetlerdeki artışın sürmesi durumunda 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatının önümüzdeki dönemde 2 bin liraya kadar çıkabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.