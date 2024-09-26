Mutfak tüpündeki KDV ve ÖTV'nin düşürülmesi için kanun teklifi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mutfak tüpü üzerindeki vergilerin azaltılması için TBMM Başkanlığı'na bir kanun teklifi sundu. Gürer’in teklifi, mutfak tüpüne uygulanan Katma Değer Vergisi’nin (KDV) yüzde 1’e düşürülmesini ve Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) tamamen kaldırılmasını hedefliyor.

"Artan fiyatlar dar gelirliler üzeinde büyük yük"

Gürer, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların mutfak tüpüne bağımlı olduğuna dikkat çekerek, artan fiyatların bu kesimlerin bütçeleri üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu ifade etti. "Mutfak tüpü, birçok vatandaşımızın en temel enerji kaynağıdır. Doğal gaza ya da elektriğe erişimin olmadığı yerlerde mutfak tüpü önemli bir ihtiyaçtır, ancak fiyatlar sürekli zamlanarak giderek sorun haline gelmektedir" diyen Gürer, mutfak tüpü üzerindeki vergilerin düşürülmesinin dar gelirli aileler için önemli olduğunu söyledi.

Gürer, "Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız doğal gaza erişemiyor. Elektrik enerjisi de birçok bölgede yüksek maliyetli ya da sınırlı kullanılıyor. Bu nedenle mutfak tüpü onlar için hayati bir öneme sahip. Ancak son dönemde yaşanan fiyat artışları, dar gelirli aileleri zorluyor. Temel bir ihtiyaç olan mutfak tüpüne erişim git gide zorlaşıyor" diye konuştu.

"Bu kanun teklifi dar gelirli vatandaşlar için çözüm önerisi"

Gürer, mutfak tüpü gibi temel tüketim maddeleri üzerinde KDV ve ÖTV gibi vergi yüklerinin bulunmasının, ekonomik olarak en kırılgan kesimlerin yaşam koşullarını daha da zorlaştırdığına dikkat çekti. Gürer, kanun teklifi ile bu yüklerin hafifletilmesini amaçladığını belirterek, "Bugün KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi ve ÖTV’nin kaldırılması, dar gelirli vatandaşlarımızın üzerindeki mali yükü hafifletecek bir adımdır. Bu kanun teklifi toplumun en alt gelir grubundaki vatandaşların yaşamını doğrudan etkileyen bir çözüm önerisi. Vergi indirimleri, dar gelirli hanelerin enerjiye erişimini kolaylaştıracak ve onların temel ihtiyaçlarını karşılama imkanlarını artıracaktır" ifadesini kullandı.

Gürer, şunları kaydetti:

"Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımız genellikle düşük gelir seviyesine sahip. Bu insanların, modern enerji kaynaklarına erişimi sınırlı ya da tamamen yok. Mutfak tüpü ise onların temel ihtiyaçlarını karşılamak için en önemli enerji kaynağı. Ancak, yüksek vergi yükleri bu vatandaşlarımızın yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik her adım, toplumsal eşitliği güçlendirecektir. Bu teklifin kabul edilmesi, bu vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak ve onların temel ihtiyaçlarına daha uygun fiyatlarla erişimini sağlayacaktır. Mutfak tüpü üzerindeki vergi yükünün azaltılması, yoksul kesimlere küçükte olsa bir destek adımdır."