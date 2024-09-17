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Mutfakların vazgeçilmeziydi... Tupperware iflas başvurusuna hazırlanıyor

Tupperware Brands, 700 milyon doları aşan borç yükümlülükleri nedeniyle bu hafta iflas başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi
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Mutfakların vazgeçilmeziydi... Tupperware iflas başvurusuna hazırlanıyor
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Bloomberg News'in haberine göre, şirket yasal ve mali danışmanlarla mahkeme koruması altına girmek için değerlendirmeler yapıyor.

Hisseleri değer kaybetti

Şirketin hisseleri bu gelişme üzerine yüzde 15,8 değer kaybederek 43 cente geriledi. Kapanışta ise toplamda %57 oranında değer kaybı yaşandı.

Martta likidite sıkışıklığı içinde olduğunu duyurmuştu

1946 yılında kimyager Earl Tupper tarafından kurulan Tupperware, 1950'lerde kadınların evlerinde düzenledikleri "Tupperware partileri" ile büyük bir popülariteye ulaştı. Ancak son yıllarda satışlarında düşüş yaşayan şirket, Mart ayında işlerini sürdürebilme konusunda belirsizlik yaşadığını ve likidite sıkışıklığı içinde olduğunu duyurmuştu.

Resmi açıklama yok

Pandemi döneminde evde daha fazla yemek pişirilmesi nedeniyle bir süre satışlarını artıran Tupperware, dünya yeniden açıldıkça talepte düşüş yaşadı. Şirketin iflas hazırlıkları, alacaklılarıyla yürüttüğü uzun müzakereler sonucunda geldi. Tupperware, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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