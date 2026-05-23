'Mutlak butlan' şoku sonrası haftanın son gününde Borsa İstanbul güçlü yükseldi

ŞEBNEM TURHAN

Türkiye’de uzun bayram tatili öncesinde CHP’nin iki kurultayına yönelik alınan ‘mutlak butlan’ kararıyla önce gün alt üst olan hisse senedi piyasasına dün can suyunu Türkiye Varlık Fonu verdi. Piyasa analistlerinin verdiği bilgiye göre başta hisse senedi olmak üzere tahvil ve Eurobond piyasalarına da dün TVF’nin yoğun alımları gerçekleşti. Borsa İstanbul endeksleri dün günü pozitif kapatırken yüksek hacim dikkat çekti. Özellikle BİST30 hisseleri çok daha iyi performans gösterdi. Analistler bu alımların yabancıya satış fırsatı yarattığını bayram sonrası yeniden dalgalı bir seyir görülebileceğini belirtti.

Borsa İstanbul endeksleri dün güne negatif açılışla başladı. Açılışın hemen sonrasında TVF’nin devreye girmesiyle güçlü yükselişle pozitif görünüme geçen BİST100 endeksinde gün içi yükseliş yüzde 3’e yaklaştı. BİST100 endeksindeki yükselişe en büyük katkıyı Aselsan, Astor, Ereğli, THY, BİM, Türk Altın İşletmeleri, Koç Holding verdi. Güçlü alımlar yaşansa da BİST100 endeksi 14 bin puanın altında kalsa da uzmanlar güçlü tepki alım hareketinin kalıcı olmasının haber akışlarıyla belirleneceğini vurgularken teknik açıdan 13 bin 400 üzerinde kalıcılık toparlanmanın güç kazanması açısından izleneceğini kaydetti. Analistler borsada sert düşüş dönemlerinde TVF'nin devreye girdiğini söyleyerek geçen yıl 19 Mart sonrası yaşanan çalkantıda da bu durumun yaşandığını söyledi. Bayram tatiline dek yabancı için bu alımların çıkış fırsatı olduğunu söyleyen analistler bu alımları takip eden 3-4 işgünü sonrasında ise düşüşün başladığını dile getirdi. Bir diğer uzman ise ‘mutlak butlan’ kararına piyasa için tüm kurumların çok hazırlıklı girdiğini 19 Mart gibi bir sürecin yaşanmaması için her koldan harekete geçildiğini vurguladı.

Tahvil faizleri zirveye çıktı

Kararın geldiği perşembe günü analistlerin hesaplamalarına göre 7.5 milyar dolar seviyesinde TCMB’nin bir döviz satışı olsa da bu satışlara yönelik talebin lokal bankalar ve işletmelerden geldiği belirtildi. Analistler dün de bireyselden döviz talebi gelmediğini ancak TCMB’nin satışının sürdüğünü söylerken dolar/TL 45.74 seviyelerinde hareket etti. Tahvil piyasasında ise Türkiye'nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi desteğe rağmen yüzde 44,65'e yükseldi, 5 yıl vadeli gösterge tahvil faizi yüzde 40,58'e, 10 yıl vadeli gösterge tahvil faizi ise yüzde 36,41'e çıkarak tarihi zirvesine geldi.

Teminat tamamlama çağrısı rekorda

Öte yandan Takasbank verilerine göre ‘mutlak butlan’ kararının geldiği perşembe günü Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda, teminat tamamlama çağrısı 3 milyar 635 million TL ile rekor kırdı. Analistlerin verdiği bilgiye göre bir önceki rekor geçen yıl 9 Mart’ta yaşanmıştı. Öte yandan Türkiye’nin 5 yıllık iflas risk primi CDS’inde yükseliş sürdü. CDS 20 baz puana yakın artışla 261 baz puana yükseldi ve nisan ayı seviyelerine geri döndü.

Faiz artışı beklentileri arttı

TL varlıklarda CHP kararı sonrası görülen dalgalı hareket yurtiçi analistlerin TCMB’nin haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısında faiz artışının gündeme gelebileceği yorumlarına neden olmuştu. Dün yabancı kurumlardan gelen raporlar bu beklentiyi destekledi. JPMorgan analistleri yayımladıkları raporda CHP için mutlak butlan kararıyla "artan belirsizlik" nedeniyle TCMB’nin 11 Haziran’daki toplantısında politika faizini artırması muhtemel olduğunu kaydetti. HSBC analistleri de TCMB’nin faiz artışına gidebileceğini tahmin etti, analistler TL üzerinde önemli bir baskı olması durumunda faizin artabileceğini kaydetti.