Mut'ta 220 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor

Türkiye’de zeytin ağacı bakımından ağaç varlığına sahip ikinci bölge olduklarını belirten Orhan, yaklaşık 12 milyon zeytin ağacına sahip Mut ilçesinde 10 yıl sonra rekolte beklentisinin 500 bin ton olduğunu söyledi.

"10 yıl sonra Mut ilçesinde 500 bin ton zeytin rekoltesi olur"

Mut Belediye Başkanı Orhan sözlerine şöyle devam etti:

"Mut’ta özellikle zeytin üretimi çok eskiye dayanıyor. İlçemiz 12 milyona yakın zeytin ağacı varlığıyla Türkiye’nin zeytin ağaç varlığına sahip ikinci bölgeyiz. Üretim noktasında da bu yıl 200 ile 220 bin ton arasında zeytin rekoltesi bekleniyor. Bu beklenen rekolte bu yıl ciddi bir rekolte ciddi bir üretim rekoru bence. Her geçen yılda da artacak. Bununda sebebi daha önceki dönemlerde özellikle İlçe Tarım Müdürlüğü yaptığım dönemlerde ilçemizde 1 milyon zeytin dikimi kampanyası hemen akabinde 2 milyon kampanyası aslında iki defa kampanya düzenlendi. Hükümetimizin özellikle vermiş olduğu teşvikler ve desteklerle ilçemizde o dönemde yaklaşık 10 milyona yakın zeytin ağacı dikildi. Şimdi o dönemde dikilen ağaçlar meyve vermeye başladı. Benim kendi görüşüm ilçemizde 10 yıl sonra Mut ilçesinde 500 bin ton rekolte olur."