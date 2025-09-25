"Müzikte telif gelirleri rekor kırdı"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Spotify Music Forward konferansına katıldı.

Soho House İstanbul'da düzenlenen konferansın açılışında konuşan Ersoy, etkinliğin müzik sektöründe kurulan işbirliklerinin önemli göstergesi olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Etkinliğin müziğin evrenselleşmesiyle sağlanan kültürel bağların gelişmesi, tesis edilen işbirliklerinin güçlenmesi ve müzik endüstrisi temsilcileriyle atılacak ortak adımların değerlendirilmesi hedefiyle düzenlendiğini aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Müzik, yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda bir milletin kimliğinin, hafızasının ve duygularının da ifadesidir. Türk müziği, halk ezgilerimizden sanat müziğine, tasavvuf musikisinden çağdaş üretimlere kadar geniş yelpazede köklü tarihimizin ve kültürümüzün izlerini taşımaktadır ve yerelde olduğu kadar uluslararası düzeyde de önemli potansiyele sahiptir."

"Müzik eserleri Türkiye'nin uluslararası tanıtımında eşsiz rol üstlendi"

Bakan Ersoy, müzik eserlerinin hem ulusal kimliğin korunmasında hem de Türkiye'nin uluslararası alanda tanıtılmasında eşsiz rol üstlendiğine dikkati çekerek, "Sanat dalları arasında belki de en yaygın erişim imkanına sahip olan müzik, kültürel veya sosyal bir unsur olmasının ötesinde büyük bir endüstri haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Müziğin ülke kültürünün korunması ve yaşatılmasındaki rolünün ve ayrıca bir endüstri olarak öneminin farkındalığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarını yürüttüğünü belirten Ersoy, şunları söyledi:

"Bu noktada sektörün sürdürülebilirliği açısından Bakanlığımız uhdesinde yer alan telif hakları sistemi de hayati önem taşımaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren meslek birliklerimiz ise bu konuda önemli rol üstlenmektedir. Eser sahiplerimizin hak ettikleri telif gelirlerine ulaşmaları, yeni üretimlerin önünü açmakta ve kültür endüstrimizin güçlenmesine çok büyük katkı sağlamaktadır. Sanatçılarımızın haklarını korumak, eser üretimlerini teşvik etmek ve müziğimizi dünyaya tanıtmak bizim öncelikli temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

"Müzikte telif gelirleri rekor kırdı"

Bu çerçevede Bakanlığımızca yürütülen mevzuat, eğitim, dijitalleşme, kurumsal kapasite artırımı gibi çalışmalar sayesinde telif hakkı sahiplerini temsil eden meslek birliklerinin gelirlerinde de artış sağlandı. Bu gelirler son iki yılda yüzde 345 oranında artışla rekor seviyeye ulaştı. 2024 yılı itibarıyla meslek birliklerimizin toplam geliri 2,2 milyar lirayı aştı. Ayrıca, Bakanlığımız uhdesinde başlatılan uygulama sayesinde 40 yılı aşkın süredir turizm ve müzik sektörleri açısından yıpratıcı sonuçlar doğuran ve yargıya da yansıyan anlaşmazlıklar sonlandırılmış oldu."

"Her yeni türkü, şarkı, Anadolu'nun sesini dünyaya taşıyacak"

Telif sisteminde atılacak adımlar sayesinde sektör paydaşlarının ve meslek birliklerinin telif gelirindeki artışın devam edeceğini öngördüklerini aktaran Ersoy, "Biliyoruz ki Türk müziğinin dünyaya daha güçlü şekilde açılması için üretimin artması birinci şart. Bakanlık olarak sanatçılarımızın desteklenmesine, gelenekten beslenen yeni eserlerin üretilmesine ve bu eserlerin uluslararası platformlarda tanıtılmasına ayrı önem veriyor ve bunu teşvik ediyoruz çünkü biz inanıyoruz ki her yeni türkü, her yeni şarkı, Anadolu'nun sesini dünyaya taşıyan bir köprü olacaktır." görüşünü paylaştı.

Mehmet Nuri Ersoy, dijital müzik platformlarının bu süreçte önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"2024'te Türk sanatçıları 2,8 milyar dinleyiciye ulaştı"

"Spotify ve benzeri platformlar, dünya genelinde yüz milyonlarca dinleyiciye ulaşan, sanatçıların eserlerini küresel ölçekte görünür kılan mecralar olarak müzik endüstrisinin yönünü değiştirmiştir. Bu platformlar sayesinde bu toprakların yetiştirdiği sanatçılar, ülkemizin sınırlarının çok ötesinde dünyanın dört bir yanında dinlenebilmekte, eserlerini milyonlara ulaştırabilmektedir. 2024 yılında Türk sanatçıların küresel başarısı 2,8 milyar yeni dinleyiciye ulaşarak dünya listelerinde rekor kırmıştır. Yakalanan bu başarıda dijital platformların rolü elbette yadsınamaz ancak bu platformların şeffaf, adil ve toplumsal değerlere duyarlı bir anlayış içinde olmaları ve ülkemizin kültürel çeşitliliğini yansıtmaya imkan tanıyacak tedbirlerin alınması büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda editoryal listelerin seçim süreçlerinde ve algoritmalarda şeffaflığın hakim olması, sürdürülebilir muhataplığın tesisi için resmi temsilciliklerin ülkemizde bulunması gibi ülkemiz müzik sektörünün büyüklüğüne ve potansiyeline uygun tedbirlerin alınması, sanatçılarımızın emeğinin korunması ve zengin müzik mirasımızın daha geniş kitlelere ulaşması için gerekli adımlardır."

Kültür ve Turizm Bakanlığının müzik ekosistemini ve sanatçıları her koşulda desteklemeyi sürdüreceğini bildiren Ersoy, "Çünkü müzik paylaştıkça büyüyen, dinlendikçe güçlenen ve nesiller boyu yaşatılan bir miras. Bu sorumluluğumuz çerçevesinde ayrıca çok önemsediğimiz bir hususun da altını özellikle çizmek istiyorum. Çok değer verdiğimiz ülkemiz müziğini dünyaya duyurmak ve endüstrimizi hak ettiği noktaya taşımak, bizim en önemli görevlerimizden biri olmakla birlikte kültürümüzü yansıtmaktan çok uzak bir müzik anlayışının hakim olması riskine karşı da gerekli tedbirleri almayı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Spotify Avrupa Genel Müdürü Federica Tremolada, Spotify Direktörü Imad Mesdua, Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı Deniz Güler, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Başkanı Burhan Şeşen ve sanatçı Orhan Gencebay da katıldı.