Naci Ağbal, Aksa Enerji İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su oldu

Aksa Enerji, 2030 stratejik hedefleri doğrultusunda kurumsal yönetişim yapısını güçlendirmek amacıyla üst yönetim kadrosunda kapsamlı bir değişikliğe gitti.

Şirket, 2026 yılı sonu itibarıyla 11 ülkede faaliyet gösteren 22 santral ve 4 bin 200 megavatı aşan kurulu güce ulaşmayı hedeflerken, bu büyüme planını desteklemek için yönetim yapılanmasını yeniden şekillendirdi. Yapılan düzenlemelerin, kurumsallaşma sürecinin hızlandırılması ve yönetişim yapısının daha etkin hale getirilmesi amacı taşıdığı belirtildi.

Yönetim kurulu yapısında yeni düzenleme

Yeni yapılanma kapsamında Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Cemil Kazancı sürdürürken, İcra Kurulu Başkanlığı ve CEO’luk görevlerine Naci Ağbal getirildi. Ağbal’ın, aynı zamanda Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmeye devam edeceği açıklandı.

Açıklamada, Naci Ağbal’ın şirketin devam eden yatırımlarının hızla devreye alınması, küresel operasyonların büyütülmesi ve 2030 hedeflerine yönelik çalışmaların daha ileri bir noktaya taşınması sürecine liderlik edeceği ifade edildi. Ağbal’ın yeni görevine 26 Ocak 2026 tarihinde başlayacağı bildirildi.

İcra kurulu yeniden yapılandırıldı

Şirketin stratejik hedeflerine daha çevik ve etkin bir yönetim anlayışıyla ilerlemesi amacıyla İcra Kurulu yapısı da güncellendi. Buna göre Serdar Nişli, İcra Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürürken; Cevdet Yalçın (CFO), Soner Yıldız (CIO) ve Senlav Güner (COO), mevcut görevlerine ek olarak İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

Naci Ağbal’ın kariyer geçmişi

1968 yılında Bayburt’ta doğan Naci Ağbal, 1986 yılında Çorum Atatürk Lisesi’nden, 1989 yılında ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1989 yılında Teftiş Kurulu’nda göreve başlayan Ağbal, 1993 yılında Maliye Müfettişi oldu.

1996-1998 yılları arasında İngiltere’de bulunan Exeter Üniversitesi’nde işletme alanında MBA eğitimini tamamladı. 2000 yılında Maliye Başmüfettişliği’ne atanan Ağbal, 2003 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevini üstlendi.

2006 yılında vekaleten, 2007 yılında asaleten Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü olan Ağbal, 2009 yılında Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevine önce vekaleten, ardından asaleten atandı.

Kamu ve özel sektörde üst düzey görevler

Ağbal, 2004-2006 yılları arasında TÜPRAŞ, 2006 yılında PETKİM ve 2006-2015 döneminde Türk Hava Yolları yönetim kurullarında görev aldı. 2018 yılından itibaren bir süre Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

2008-2015 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu Üyeliği ile Uluslararası Ahmed Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği görevlerinde bulundu.

Siyasi görevleri ve Merkez Bankası Başkanlığı

2015 genel seçimlerinde Bayburt milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giren Ağbal, aynı yıl Adalet ve Kalkınma Partisi’nde ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirildi. Kasım 2015 seçimlerinde yeniden milletvekili seçilen Ağbal, 64. ve 65. hükümetlerde Maliye Bakanı olarak görev yaptı.

7 Kasım 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı’na atanan Ağbal, bu görevini 20 Mart 2021 tarihine kadar sürdürdü.

2 Kasım 2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Müşaviri olarak atanan Ağbal, 18 Temmuz 2022 tarihinde bu görevinden ayrıldı. Daha sonra özel sektörde enerji alanında faaliyet gösteren bir şirkette yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini üstlendi.