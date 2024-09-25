  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Nadir bulunan Pokemon kartı açık arttırmada 360 bin dolara satıldı
Takip Et

Nadir bulunan Pokemon kartı açık arttırmada 360 bin dolara satıldı

90’ların çizgi filmi Pokemon’a ait nadir bulunan 1998 basımlı "Pikachu" kartı Sotheby's müzaye evindeki açık arttırmada 360 bin dolara satıldı. 39 resmi kopyası bulunan kartta oyununun kurucularından Takumi Akabane'nin imzası bulunuyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Nadir bulunan Pokemon kartı açık arttırmada 360 bin dolara satıldı
Takip Et

90’lı yılların popüler çizgi filmi Pokemon’a ait olan ve nadir bulunan bir kart açık arttırmada 360 bin dolara satıldı. 

Japon ajansı Kyodo'nun haberine göre, 1998'de piyasaya sürülen kartta çizgi dizinin en bilinen karakterlerinden "Pikachu" yer alıyor.

SOTHEBY'S AÇIK ARTTIRMASINDA REKOR FİYATA SATILDI

New York'taki Sotheby's müzayede evindeki açık artırmada 360 bin dolara satılan kart, sadece 39 resmi kopyadan biri.

Sotheby's, kartta ayrıca, Pokemon çizgi dizisinin ticari kart oyununun kurucularından Takumi Akabane'nin imzasının bulunduğunu açıkladı.

SATIN ALAN KİŞİ BİLİNMİYOR

Kartın satıcısı ve yeni sahibinin kim olduğu bilgisi verilmedi.

Söz konusu 39 kart, Japonya'da yayın yapan "CoroCoro Comic" dergisinin düzenlediği resim yarışmasının kazananlarına 1998'de dağıtılmıştı.

"EN PAHALI POKEMON KARTI" 2021’DE SATILMIŞTI

Kartlardan biri, 2021'de 5 milyon 275 bin dolara satılmış, "en pahalı Pokemon kartı" olarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girmişti.

Ekonomi
ASO Başkanı Ardıç: Erken faiz indirimi, ödenen bedellerin boşa gideceği anlamına gelir
ASO Başkanı Ardıç: Erken faiz indirimi, ödenen bedellerin boşa gideceği anlamına gelir
İhracat ve ithalat, büyük şirketlerin gölgesinde kaldı
İhracat ve ithalat, büyük şirketlerin gölgesinde kaldı
Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi
Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi
Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların son günlerde en çok aldığı ve sattığı hisseler!
Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların son günlerde en çok aldığı ve sattığı hisseler!
EPDK, elektrik piyasası ölçüm sistemleri yönetmeliğini revize etti
EPDK, elektrik piyasası ölçüm sistemleri yönetmeliğini revize etti
Mut'ta 220 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor
Mut'ta 220 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor