Nafaka sisteminde yeni dönem: İşte düzenlemenin detayları

Türkiye’de uzun süredir tartışılan nafaka uygulamasına ilişkin yeni bir düzenleme hazırlığı gündeme geldi. Boşanmanın üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen nafaka ödemeye devam eden çok sayıda kişinin bulunduğuna dikkat çeken AK Parti, süresiz nafaka uygulamasından kaynaklanan sorunları azaltmayı hedefleyen kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

Hazırlanan düzenleme TBMM'ye sunulacak

AK Parti kurmaylarının çalışmasında sona yaklaşıldığı, hazırlanan düzenlemenin kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağı öğrenildi. Çalışmanın temel hedefinin, boşanma davalarının uzun sürmesi ve süresiz nafakanın taraflar arasında yarattığı sosyal ve ekonomik sorunları azaltmak olduğu ifade ediliyor.

Nafakada evlilik süresi esas alınacak

Hazırlanan taslağa göre nafaka uygulamasında evlilik süresi esas alınacak. Buna göre;

3 yıl evli kalanlara 5 yıl,

5 yıl evli kalanlara 7 yıl,

10 yıl evli kalanlara ise 12 yıl süreyle nafaka ödenmesi planlanıyor.

Bu sürenin sonunda nafaka yükümlülüğü sona erecek.

Mağduriyetler devlet destekleriyle giderilecek

Nafakanın sona ermesiyle birlikte maddi zorluk yaşayabilecek kadınlar için sosyal yardım mekanizmalarının devreye alınması da düzenlemenin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Böylece nafaka kesildiğinde oluşabilecek mağduriyetlerin devlet destekleriyle giderilmesi amaçlanıyor. Çekişmeli boşanma davalarının azaltılması da düzenlemenin hedefleri arasında bulunuyor. Davaların uzamasına neden olan unsurların ayrıştırılarak ayrı davalar kapsamında ele alınması ve sürecin daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor. Kısa süreli evliliklerde uzun yıllar nafaka ödenmesinin taraflar arasında ciddi bir nefret ve çatışma ortamı oluşturduğu vurgulanıyor.

Uzman görüşleri alınacak

Düzenleme hazırlanırken akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin de alınacağı, bu görüşler doğrultusunda taslağa son şeklinin verileceği belirtildi. Çalışmanın Aile Hukuku'na ilişkin kapsamlı bir reform paketi içerisinde Meclis'e sunulması bekleniyor.