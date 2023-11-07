Nakit bütçe geçen yılın üzerinde açık verdi

Ali Orhan Yalçınkaya

Hazine nakit bütçesi 2023 yılı Ekim ayında 82.2 milyar TL, faiz dışı denge 25.8 milyar TL ile açık verdi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde nakit bütçe 72.4 milyar TL, faiz dışı denge 13.5 milyar TL açık vermişti.

Ocak-Ekim dönemi itibariyle değerlendirdiğimizde ise 2022 yılında 160.6 milyar TL açık veren nakit dengesi bu yıl 523.8 milyar TL açık verirken, 82.4 milyar TL fazla veren faiz dışı denge 79.2 milyar TL açığa döndü.

Böylece bir önceki ay 522.8 milyar TL düzeyinde olan 12 aylık birikimli nakit açığı 532.6 milyar TL’ye, 38.7 milyar TL açık veren faiz dışı denge 51.0 milyar TL açığa yükseldi.

Gelirler geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 101.8 artarak 481.3 milyar TL’ye, giderler yüzde 81.2 artarak 563.5 milyar TL’ye yükseldi. Ekim ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 18.0 milyar TL'lik kısmı, tahsilat protokolleri gereğince Kasım ayında Hazine hesaplarına yansıyacağı görülüyor. Gelirlerdeki artışta yükselen enflasyonun neden olduğu gelir etkisi ile ek vergilerin etkilerinin bulunduğunu hatırlatmakta fayda var.

Giderlerin alt detayında ise faiz dışı giderler yüzde 101.2 artışla 507.1 milyar TL olurken, faiz giderleri yüzde 4.4 azalış kaydederek 56.5 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

Hazine nakit gerçekleşmelerinin Maliye Bakanlığı’nın ay ortasında açıkladığı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerinin öncüsü olduğu düşünüldüğünde benzer bir sonucu orada da göreceğimizi söyleyebiliriz.

Ekim ayı sonuçları bir önceki ay 606.2 milyar TL düzeyinde olan 12 aylık birikimli merkezi yönetim bütçe açığının yataya yakın seyrederek 605.2 milyar TL düzeyinde gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Bu durumda bir önceki ay yüzde 3.2 olan bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 3.1’e gerilediğini görebiliriz.

Öte yandan OVP’de bütçe açığının gerçekleşme tahmini 1 trilyon 632,9 milyar TL’ye yükselirken, açığın GSYH’ya oranı da yüzde 6.4 olarak öngörülmüştü. Son çeyrek başı itibariyle merkezi yönetim bütçe gerçekleşmesinin 605.2 milyar TL olabileceği kabulüyle yılın kalan iki ayında 1 trilyon TL’yi aşan bir bütçe açığı görebiliriz, ancak yerel seçimler nedeniyle hükümetin ödenekleri önümüzdeki yıla aktarmak isteyebilir. Bu nedenle OVP’de öngörülenin altında bir açıkla yılı kapatabiliriz.