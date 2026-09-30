Nakite sıkışan BES'e koştu

ŞEBNEM TURHAN

Yatırım fonlarında yaşanan kriz bireysel emeklilik fonlarında da etkisini göstermeye başladı. EKONOMİ’nin hesaplamalarına göre BEFAS’a açık BES fonlarının büyüklüğü 11-29 Eylül arasında 74.4 milyar lira azalarak 1.82 trilyon liraya indi, BEFAS’a kapalı fonlar ise 8.4 milyar artışla 742 milyar liraya geldi. Emeklilik Gözetim Merkezi ağustos sonu verileri 2.6 trilyon lirayı aşan BES fonları büyüklüğü olduğunu ortaya koyarken 29 Eylül itibariyle bu büyüklük 2.56 trilyon liraya indi. Net nakit giriş çıkışları ise 11-29 Eylül arasında BEFAS’a açık fonlarda etkili oldu ve 6.67 milyar lira net nakit çıkışı yaşandı. BEFAS’a kapalı fonlarda ise 11.13 milyar liralık giriş dikkat çekti.

Portföyün yüzde 2,6’sı çıktı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 131 fon hakkında tasfiye kararı alması ve bazı fonları da işleme kapatması sonrası nakit erişiminde yaşanan sıkıntıya çözüm bireysel emeklilik fonlarından gelmiş gibi görünüyor. Verilere göre BEFAS’ta işlem gören fonlarda 11-25 Eylül arası yaşanan 6.67 milyar liralık net nakit çıkışı toplam BES portföyünün yüzde 2,6’sına denk geliyor. Uzmanların verdiği bilgiye göre menkul kıymet yatırım fonlarında yaşanan sıkıntı bu yüklü satışların nedeni olabilir.

EKONOMİ’nin hesaplamalarına göre BEFAS'ta işleme açık yani herkesin alıp satabildiği 311 BES fonunun toplam portföy büyüklüğü 29 Eylül itibariyle 1 trilyon 821 milyar 614,2 milyon lira. 11 Eylül'de henüz yatırım fonlarına ilişkin likidite krizi tam olarak yaşanmamışken bu büyüklük 1 trilyon 895 milyar 679,9 milyon lira idi. BEFAS'a açık BES fonlarının büyüklüğü bu dönemde 74 milyar lira geriledi. BEFAS'a kapalı yani sadece kurumun müşterilerinin alım satım yapabildiği 89 fonun 29 Eylül itibariyle portföy büyüklüğü ise 742 milyar 62,8 milyon lira. 11 Eylül'de bu büyüklük 733 milyar 603,9 milyon lira seviyesindeydi. BEFAS'a kapalı fonların portföy büyüklüğü 8.5 milyar lira arttı.

Nakit çıkışına karşın yatırımcı girdi

Net nakit giriş çıkışlarında da BEFAS’a kapalı ve açık fonlarda farklı bir durum yaşandı. Yine EKONOMİ’nin hesaplamalarına göre BEFAS’a açık fonların 11-29 Eylül döneminde net nakit çıkışı 6 milyar 673,2 milyon lira oldu. BEFAS'a açık fonlarda net nakit çıkışı gözlense de yatırımcı sayısında toplamda 70 binin üzerinde artış yaşandı. BEFAS’a açık fonlarda toplam yatırımcı sayısı 29 Eylül itibariyle 34 milyon 121 bin 868 seviyesinde bulunuyor.

BEFAS'a açık fonlar otomatik katılım sistemi içinde ve dışında diye ayrıma tabi tutulduğunda ise çıkışın yüklü kısmının OKS dışı fonlarda gerçekleştiği ortaya çıktı. Verilere göre BEFAS'a açık OKS dışı fonlarda 11-29 Eylül arasındaki net nakit çıkışı 7 milyar 501,3 milyon lirayı buldu. BEFAS'a açık ve OKS içi fonlarda ise 827.9 milyon lira net nakit girişi gözlendi. Uzmanların verdiği bilgiye göre BEFAS'a açık fonlardaki yatırımcı sayısı artışı da OKS girişleriyle ilgili olabilir.

BEFAS’a kapalı fonlarda ise 11-29 Eylül tarihleri arası 11 milyar 136,2 milyon lira net nakit girişi gözleniyor. Yatırımcı sayısı da 11 Eylül'deki 22 milyon 360 bin 323'den 29 Eylül'de 5 bin 997 artışla 22 milyon 366 bin 320'ye yükselmiş durumda. Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre BEFAS’a açık fonlarda sert çıkış gerçekleşirken BEFAS’a kapalı fonlarda yaşanan artış büyük sermaye sahiplerinin farklı fonlardan çıkarak BEFAS’a kapalı BES fonlarına geçmesiyle ilgili olabilir.

Hedef Holding, 1.1 milyar TL'lik borçta temerrüde düştü

Hedef Holding, 28 Eylül 2026 vadeli 1,1 milyar TL'lik Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Para Piyasası borçlanmasının vadesinde ödenemediğini açıkladı. Kurumdan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Hedef Holding'in hakim ortağı hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde bir kısım malvarlığı tedbirleri uygulandığı ve şirket ve iştirakleri nezdindeki paylar için el koyma kararı verildiği belirtildi. Açıklamada el koyma kararının, payların mülkiyet hakkında bir değişiklik yaratmadığı ve adli bir tedbir olduğu ifade edildi. Açıklamada piyasada daralan finansman koşulları, soruşturmada verilen kararlar neticesinde ortaklardan alınabilecek mali desteklerde sorunlar yaşanması ve ortakların yatırım yaptığı bir kısım yatırım fonlarının tasfiye edilmesi sebebiyle kaynaklara erişimin mümkün olmaması sonucu 28.09.2026 vadeli 1.079.264.813 TL tutarlı BPP borçlanması vadesinde ödenemediği belirtildi. Açıklamada, "Konu borcun vade ve koşullarının, uygun görülecek teminat ve koşullarla temdit edilmesi için 28.09.2026 tarihinde ilgili kurumlara başvuru yapılmıştır. Kurumlarla iletişim halinde süreç takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

SPK'dan TRHOL işlemleriyle ilgili 37 kişiye suç duyurusu

SPK, Tera Finansal Yatırımlar Holding'e (TRHOL) yönelik inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına karar verirken, 2 tüzel kişiye de 2 yıl işlem yasağı getirdi ve 24 kişinin lisans ve yetki belgelerini iptal etti. Son bültenine göre SPK, Tera Finansal Yatırımlar Holding'e yönelik incelemesi kapsamında Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Abdülkadir Özkan, Kerem Alkin, Kadir Boy, Erdin Özel, Ethem Umut Beytorun, Emre Alkin, Haldun Saffet İnal, Ecem Tuğçe Akçay, Bülent Uygun, İbrahim Bekçi, Okan Uzunoğlu, Furkan Açar, Mehmet Selim Tunçbilek, Adem Karatepe, Rüstem Karakaya, Ali Cesur, Anıl Tokat, Mustafa Zeki Kayahan, Sibel Gökalp, Şemsihan Karaca, Ömer Eryılmaz, Mehmet Nuri Gökalp, Neda Soydan, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Halil İbrahim Ege, Muhammed Yarız ve Sezai Bekgöz hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Kurul, bu 37 kişi ile Tera Yatırım ve Tera Portföy hakkında Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi.