Nakkaş Holding, HES Kablo’yu bünyesine kattı

Nakkaş Holding, uzun vadeli yatırım stratejisi doğrultusunda Türkiye kablo sektörünün köklü markalarından HES Kablo’yu bünyesine kattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, satın almanın holdingin enerji, altyapı ve yapı malzemeleri alanlarında oluşturduğu yapıyı güçlendirdiği belirtildi.

Holding, yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetlerini yurt içinde ve yurt dışında SAVES markasıyla yürütüyor.

Hidroelektrik (HES) ve güneş enerjisi (GES) projeleriyle elektrik üretimi gerçekleştiren grup, HES Kablo’nun katılımıyla enerji altyapısında daha bütüncül bir yapı hedefliyor.

Holdingten yapılan duyuruda yapı malzemeleri üretiminde ise YTONG lisansı ile faaliyet gösteren Türk Ytong’un, 62 yıldır inşaat sektörüne hizmet verdiği hatırlatıldı. Enerji verimliliği, yangın ve deprem güvenliği odaklı ürünlerin bu alandaki çalışmaların temelini oluşturduğu kaydedildi.

1974 yılından bu yana üretim yapan HES Kablo’nun, ileri teknolojiye sahip altyapısı, kalite standartları ve geniş ürün yelpazesiyle hem iç pazarda hem de uluslararası alanda faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Enerji ve endüstriyel kablo üretimindeki tecrübenin, Nakkaş Holding’in sektörler arası uyum ve uzun vadeli değer yaratma yaklaşımını desteklediği vurgulandı.

Nakkaş Holding Yönetim Kurulu’ndan yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

“HES Kablo’nun grubumuza katılması, enerji üretiminden altyapıya uzanan yaklaşımımızın önemli bir tamamlayıcısıdır. HES Kablo’nun üretim gücüyle desteklenen bu yapı; Holding’imizin sürdürülebilir büyüme anlayışını somutlaştıran bir adım niteliğindedir.”

Açıklamada, söz konusu adımla birlikte Nakkaş Holding’in sanayi, enerji ve altyapı alanlarında oluşturduğu yapıyı daha da sağlamlaştırmayı ve ülke ekonomisine sağlanan katkıyı artırmayı hedeflediği ifade edildi.