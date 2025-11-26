Nakliye maliyetleri uçtu: Gıda fiyatlarında yeni zam dalgası kapıda

Akaryakıt fiyatlarındaki durdurulamayan artışa, köprü ve otoyollar için yapılan peş peşe zamlar da eklenince, taşımacılık maliyetleri adeta tırmandı. Bu yükseliş, özellikle gıda ürünleri başta olmak üzere birçok kalemde yeni fiyat artışlarının kapıda olduğuna işaret ediyor.

Son dört yılda akaryakıta yüzde 763, köprü ve otoyol geçişlerine ise yüzde 542 oranında zam yapıldı. Nefes'ten Mahir Bağış'ın haberine göre bu tablo, kamyon ve TIR esnafının giderlerini katlayarak nakliye maliyetlerini ağırlaştırdı. Yükselen taşıma ücretlerinin etkisi ise kısa süre içinde çarşı pazara yansıyacak ve mutfaklardaki yükü daha da artıracak gibi görünüyor.

Köprü ve otoyol fiyatları yüzde 542 arttı

2021’de 8 TL olan mazotun fiyatı 4 yılda yüzde 763 artış göstererek 61 TL’yi bulurken, köprü ve otoyol fiyatları da yüzde 542 arttı. 2021’de Osmangazi Köprüsü için 468 TL olan TIR geçiş ücreti bugün 2 bin 530 TL’yi buldu. 2021’de Yavuz Sultan Selim Köprüsünden 213 TL’ye geçilirken bugün bu fiyat 630 TL’ye yükseldi. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, AKP iktidarının ekonomi politikasını eleştirerek toplumun tüm kesiminin zorluk içinde olduğunu söyledi.

TIR esnafı bugün yüzde 635 artışla 17 bin 520 TL ödüyor

Son dönemde peş peşe gelen akaryakıt zamlarına dikkati çeken CHP’li Sarıgül, İzmir- İstanbul arasında nakliyecilik yapan bir TIR şoförünün mazot, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin yükselişine vurgu yaptı. Sarıgül, “2021’de mazot, otoyol ve köprü giderleri toplam 2 bin 761 TL olan bir TIR esnafı bugün yüzde 635 artışla 17 bin 520 TL ödüyor. Suçluyu üç harfli marketlerde, aracılarda ve hallerde aramak bu iktidar için tam bir acziyet göstergesidir” ifadelerini kullandı.

"Vatandaş tane ile sebze meyve almak zorunda kalacak”

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, hal fiyatlarının arttığına değinerek, “2021’de İstanbul halinde en düşük fiyatı 3 TL olan patates bugün 10 TL, 6 TL olan salkım domates bugün 40 TL, 2 TL olan soğanın fiyatı 9 TL” dedi.

Akaryakıt zamlarının peş peşe geldiğini vurgulayan Sarıgül, “Gelecek ay köprü ve otoyollara da yeni zamların gelecek. Bu kış hem TIR hem kamyoncu esnafını hem de vatandaşı mağdur edecek. Pazar çantalarını zaten doldurmayan vatandaş tane ile sebze meyve almak zorunda kalacak” diye konuştu.