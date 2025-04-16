  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Napolyon kirazıda zirai dondan nasibini aldı! Üreticilerin rekolteden umudu kalmadı
Takip Et

Napolyon kirazıda zirai dondan nasibini aldı! Üreticilerin rekolteden umudu kalmadı

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde ağırlıklı olarak ihracat için üretilen ve ‘Napolyon’ diye adlandırılan kirazı don vurdu.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Napolyon kirazıda zirai dondan nasibini aldı! Üreticilerin rekolteden umudu kalmadı
Takip Et

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da olumsuz hava şartları en çok tarımı etkiledi. Sultandağı’nda dünyaca ünlü kiraz üretimi yapılan bahçeler de olumsuz hava şartlarından nasibini aldı. İlçede çiçek açan birçok kiraz ve vişne ağacı dondan olumsuz etkilenerek solmaya başladı.

"Bu yıl üretip satacağımız hiçbir ürünümüz kalmadı"

İlçede uzun yıllardır kiraz üretimi yapan Ahmet Şahin isimli üretici İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl benzer sorunlar yaşadıkların ama bu yıl aşırı soğuktan dolayı ağaçların daha fazla etkilendiğini vurguladı. Şahin, "Yaşım 66 ve yaklaşık 35 yıldır bu işle uğraşıyorum. Ağaçların yüzde 100 donduğu bir yıl olmamıştı ama bu yıl maalesef dondu. Bu yıl badem, ceviz, elma, kiraz ve vişneyi don vurdu. Ağaçlarda açan çiçeklerin hepsi dondu. Bu yıl üretip satacağımız hiçbir ürünümüz kalmadı" dedi.

Öte yandan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent genelinde tarım alanlarına yönelik başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Zirai don Türkiye’yi vurdu: Toprak dondu, çiftçinin yüreği yandı!Zirai don Türkiye’yi vurdu: Toprak dondu, çiftçinin yüreği yandı!Ekonomi
Zirai dondan etkilenen çiftçilerin zararı nasıl karşılanacak? Bakan Yumaklı yanıtladıZirai dondan etkilenen çiftçilerin zararı nasıl karşılanacak? Bakan Yumaklı yanıtladıGündem

 

Ekonomi
Türkiye'de PlayStation Plus aboneliklerine yüzde 55 zam geldi
Türkiye'de PlayStation Plus aboneliklerine yüzde 55 zam geldi
Bilecik'te zirai don cennet hurmasını vurdu
Bilecik'te zirai don cennet hurmasını vurdu
2025 hava trafik verileri açıklandı: Sabiha Gökçen Avrupa’nın en yoğun havalimanları arasında
2025 hava trafik verileri açıklandı: Sabiha Gökçen Avrupa’nın en yoğun havalimanları arasında
Ticaret Bakanlığı duyurdu: KOOP-DES Programı destek limitleri yükseltildi
KOOP-DES Programı destek limitleri yükseltildi
Türk çayı ihracatı yılın ilk çeyreğinde 6,2 milyon dolara ulaştı
Türk çayı ihracatı yılın ilk çeyreğinde 6,2 milyon dolara ulaştı
Bakan Işıkhan: İŞKUR ile 3 yılda 445 bin kişiye 63,5 milyar liralık staj desteği verdik
İŞKUR ile 3 yılda 445 bin kişiye 63,5 milyar liralık staj desteği verdik