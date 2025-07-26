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Narenciye devi iflasa sürükleniyor

Narenciye sektörünün köklü üreticilerinden CCH, ekonomik krizin etkisiyle iflasını bildirdi.

Haber Merkezi
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Narenciye devi iflasa sürükleniyor
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Karar'ın haberine göre, dünyanın en büyük narenciye paketleme tesislerinden biri olan ve 1899 yılında kurulan Corona-College Heights Portakal ve Limon Derneği (CCH), ekonomik krize daha fazla dayanamayarak iflas başvurusunda bulundu. Kaliforniya merkezli şirket, limon, portakal ve kırmızı greyfurt gibi ürünleri tedarik ve paketleme konusunda uzmanlığıyla tanınıyordu.

Son yıllarda yaşanan ekonomik darboğazın ardından 24 Haziran 2025’te yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısında, şirketin çıkarları doğrultusunda 7. Bölüm kapsamında iflas başvurusunda bulunulmasına karar verildi.

7 Temmuz’da Kaliforniya Merkez Bölgesi ABD İflas Mahkemesi’ne sunulan belgelerde, şirketin varlıklarının 1 ila 10 milyon dolar, borçlarının ise 10 ila 50 milyon dolar arasında olduğu belirtildi. Ayrıca CCH’nin 200 ila 999 arasında alacaklısı olduğu ifade edildi.

Alacaklılar toplantısı 13 Ağustos'ta gerçekleştirilecek

Şirket, 7. Bölüm iflası kapsamında faaliyetlerini durduracak ve alacaklılara ödeme yapılabilmesi için tüm varlıklarını tasfiye edecek. Bu süreç, şirketlerin faaliyetlerine devam edebildiği 11. Bölüm iflasından farklı olarak tam bir kapanmayı içeriyor.

Alacaklılar toplantısı ise 13 Ağustos 2025 günü saat 08:00’de Zoom üzerinden gerçekleştirilecek. Mahkeme belgelerine göre, idari masraflar ödendikten sonra teminatsız alacaklılara herhangi bir ödeme yapılmayacak.

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