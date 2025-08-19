Narenciyede çifte tehdit: Sıcak hava ve Akdeniz meyve sineği

  1. Ekonomim
Adana’da son 95 yılın en sıcak günlerinin yaşanması, narenciye ürünlerinin dalında yanmasına neden oldu. Bu durum, ‘Akdeniz Meyve Sineği’ için uygun bir besin kaynağı oluşturdu. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, şu an sinek popülasyonunun düşük olduğunu ancak artış riski bulunduğunu belirterek, zarar görmüş meyvelerin toprağa gömülerek imha edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 9 Ağustos’ta hava sıcaklığı 47,5 derece olarak ölçüldü. Son 95 yılın en sıcak günü olarak kayda geçen 9 Ağustos’ta aşırı sıcaklar nedeniyle limon, portakal, mandalina gibi narenciye ürünlerinde güneş yanıkları oluştu.

Akdeniz meyve sineğine besin kaynağı doğdu

Meyvelerin yanıp dalında kalması ise narenciye zararlısı ‘Akdeniz Meyve Sineği’ için yeni bir besin kaynağı oluşturdu. Ancak üreticiler, meyvelerin toplanıp gömülmesi gerektiğin, aksi taktirde zararlının popülasyonunun artabileceğine karşı uyarılarda bulundu.

Akdeniz meyve sineğine karşı en etkili yöntem nedir?

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın konuya ilişkin bilgi verdi. Başkan Doğan, "Meyve sineğiyle mücadelede en etkili yöntemlerden biri, dalda kalan ve zarar görmüş meyvelerin toplanarak gömülmesidir. Bu uygulama hem kendi bahçemizi hem de çevredeki üreticilerin ürünlerini koruyacaktır. Akdeniz meyve sineği popülasyonu şu anda yok. Ancak sıcakta yanan meyvelerin büyük boyları sineğe besin kaynağı olacaktır. Bu ürünlerin siyah poşetlerde bekletilip sonrada gömülmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"Tatlanmış meyve, popülasyon kaynağı"

Akdeniz Meyve Sineği popülasyonunun artmasının ihracatı ve iç piyasayı olumsuz etkileyeceğine vurgu yapan Doğan, daha sonra şunları söyledi:

"Dalında yanan ve dökülen meyveler, Akdeniz meyve sineği için uygun üreme alanı oluşturuyor. Bu durum, zararlı popülasyonunun artmasına yol açabilir. Akdeniz meyve sineği popülasyonu artmasın diye yanan meyveler gömülmeli. O büyük meyveler tatlı, şekerli olduğu için Akdeniz meyve sineği için bir popülasyon kaynağı."

