“Nasıl?” iki yaşını doldurdu: Şimdi işimizi sorgulamanın tam zamanı

Rüştü bozkurt

NASIL?

Zamanın ruhu öyle baskın hale gelir ki, geleceğimizi yönlendiren “dip dalgalar” yerine, güncelin “kolay sindirilebilir içeriğine" kendimizi kaptırır; ortalığı saran söylemlerin gürültüsü “aklımızı hapseder”. Bir süre sonra içtenlikle geri dönüp bakınca, anlamsız gündemlerin yol açtığı israfın farkına varır; hayıflanırız.

“NASIL?” sayfası, sözü olan insanlarımızın “geçim örgütlenmesinin sorunlarına” alabildiklerine yoğunlaştıkları, “alternatif çözümleri” gereğinden daha az sorguladıkları düşüncesine bir yanıt olarak planlandı.

Kuramsal çerçeveye uyuldu

İçinden geçtiğimiz dönemde “işletme biliminin” güçlü önderlerinden biri Peter F. Drucker’dı. Ünlü makalesi “İş teorisi” “NASIL?”ın hazırlanmasının kuramsal temelini oluşturdu. Biraz uzun bir alıntı yaparak zihni modelimizin çerçevesini çizen düşünceleri paylaşalım: “Krizlerin her birinin temel nedeni işlerin kötü yapılmakta olması değildir. Neden, yanlış şeylerin yapılması da değildir. Aslında çoğu durumda doğru şeyler yapılmaktadır; ama sonuç alınamamaktadır. Görünürdeki bu çelişki neden kaynaklanmaktadır? Örgütün üzerinde yükseldiği ve yürüdüğü varsayımlar artık günümüz gerçekliğine uymamaktadır. Bunlar, her örgütün davranışını biçimlendiren, neyin yapılması, neyin yapılmaması gerektiğine ilişkin kararlarını dikte eden ve örgüt açısından anlamlı kabul edilebilecek sonuçları tanımlayan varsayımlardır. Bunlar pazara ilişkin varsayımlardır. Müşterilere ve rakiplere, onların değerlerine ve davranışlarına ilişkin varsayımlardır. Teknoloji ve onun dinamiklerine, firmaların güçlü ve zayıf yanlarına ilişkin varsayımlardır. Bunlar firmanın niçin ödeme yaptığını belirleyen varsayımlardır. Bunlar benim bir firmanın iş teorisi olarak adlandırdığım şeyi oluşturur.”

“NASIL?” sayfasında sorunların nasıl çözülmesi gerektiğinin izi sürüldü: Bağımsız yazı yazanların yanında, görüşme yaptığımız insanlarımızın değerlendirmeleri yazıya aktarılırken aynı metot uygulandı: Not alınan söyleşiler taslak metinler haline getirildi ve muhatabına iletildi; birlikte yapılan değerlendirme sonunda görüş ve düşünceler paylaşıldı.

Çok değişik alanlarda deneyim ve birikimi olan insanların sorunların nedenleri ve çözümlerine ilişkin önerdikleri yol ve yöntemler, oluşturulan içeriğin merkez düşüncesiydi.

Her şeyin akşamdan sabaha çok hızlı değiştiği ve dönüştüğü bir süreçten geçiliyor. Yeni eğilimler, yeni fırsat ve tehlikeler çığ gibi büyüyor. Eğilimlerin yarattığı fırsatları en üst düzeyde değerlendirme, tehlikeleri en az maliyetle savuşturmamız, doğru soruları sürekli kendimize yönelterek doğru yanıtları vermemize bağlı.

“NASIL?” hazırlanırken iki soru üzerine inşa edildi: Soruların ilkini, size göre, bugün yaşadığımız sorunlar nelerdir ve neden kaynaklanmaktadır? İkincisi, siz tam yetkili olsaydınız, sorunların çözümünde hangi önlemleri, nasıl bir öncelikle ele alırdınız?

“NASIL?” sayfasında, geçim örgütlenmesinin çok çeşitli, çok katmanlı, hızlı değişen, belirsizlik alanları genişleyen ve karmaşayı artıran ortamında“karmaşayı kavrayışa dönüştürmenin” izini sürme özeni gösterildi.

Kendimizi yanılmaz olduğumuza inandırmaktan daha tehlikeli bir silah yoktur. Bu gerçekliği kabul ederek, yaptığımız işi sorgulayarak, sağlam adımlarla ilerlemenin yol ve yöntemlerini bulmalıyız.

Şimdi kendimize ayna tutma zamanı

İki yılını dolduran “NASIL?” sayfasını hep birlikte sorgulamalıyız: Sayfayı düzenleyenler, EKONOMİ gazetesinin yöneticileri, gazetenin merkezde ve bölgelerde çalışanlar, bağımsız yazı yazanlar, görüşlerini paylaşanlar, toplumun değişik kesimlerindeki okuyucular yaptığımız işin verimliliğini sorgulamalı. Sorgulamalı, çünkü yaptığımız iş bireyselliğin sınırlarını aşan, kamusal yanı ağır basan bir iş.

Sayfanın mizanpajına, seçilen konuların çeşitliliğine ve içeriğin zenginliğine ilişkin gözlemlenen eksikler ve yanlışlar gerekçeleriyle paylaşılırsa, sayfanın sorumluluğunu taşıyanların mesleki kör alan tuzaklarına düşmeleri engellenebilir.

Yazılarımızın merkez düşüncesini “iş yapmanın verimliliği” oluştururken; kendi işimize ayna tutmazsak iç tutarlılığımızı yitiririz.

“NASIL?” hazırlanırken gizli emektaşlarımızdan biri olan Veysel Ağdar’ın adını anmazsak, emeğe saygısızlık olur.

“NASIL?” yayınına ara vereceğiz. Vereceğimiz arayı, yaptığımız yayınla doğrudan ve dolaylı etkileşimleri olanların önerecekleri yeni yol ve yöntemleri değerlendirerek daha etkin ve verimli bir “NASIL?” için harcayacağız.

Eleştirel aklınızın katkılarını [email protected] adresine iletmenizi bekliyoruz.

Bugüne kadar yayına katkısı olan herkese içten teşekkürlerimizi iletmek isteriz.

İki yılda 103 konuyu ele aldık, sorguladık ve her hafta NASIL’ın yanıtlarını bulmaya çalıştık

Sıra no Tarih Başlık Yazar ya da söyleşi yapılan

01 05.04.2023 Deprem sonrası enflasyonla mücadele Hakan Özyıldız

02 07.04.2023 Enflasyon nasıl önlenir? Dr. Mahfi Eğilmez

Enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi için teknolojik açığı azaltmak gerekir Faruk Türkoğlu

03 10.04.2023 Felaketlerden kurtulmada yargının rolü Av. Mehmet Gün

04 11.04.2023 Enflasyon kıskacında Türkiye ekonomisi Bayram Ali Eşiyok

05 13.04.2023 Yönetim bilimci gözüyle enflasyon ve kriz Prof. Dr. Ömer Dinçer

06 14.04.2023 Mesele artık fayların ötesine geçebilmeli Tınaz Titiz

07 15.04.2023 Kamuda mutlak surette planlı ekonomiye dönülmeli Dr. Ali Tigrel

08 17.04.2023 Deprem, kargaşa ve koordinasyon Ahmet Baybars Göğez

09 19.04.3023 Afet yönetimi ve öne çıkan teknolojiler Sedat Avşar

10 25.04.2023 Zihniyetimizi sorgularsak gelişmeye değer katarız Dr. Rüştü Bozkurt

11 01.05.2023 Türkiye ekonomisi yüksek büyüme potansiyeline sahip Dr. Hakan Yurdakul

12 05.05.2023 Sanayide uygulanması gereken Politikalar Mehmet Mahşuk Gülaçar

13 08.05.2023 Seçim süreçlerinin değişmez beklentisi: Sürdürebilirlik ve güvenlik Uğur Özker

14 13.05.2023 Tarımsal üretimde planlama ve stratejik serbest bölge çözümü Kürşad Tüzmen

15 16.05.2023 Aile Çiftçiliği, aile işletmeleri ve Kırsal Sunumlar Akademisi Faruk Malhan

16 17.05.2023 “Kirli sözleşmeler” bitmeden enflasyon bitmez! Alaattin Aktaş

17 23.05.2023 Ülkemiz gündeminde olması gereken 5 inisiyatif Dr. Rüştü Bozkurt

18 24.05.2023 Kaliteli karar üretiminde metavers’in katkısı Dr. Şeref Oğuz

19 29.05.2023 Planlı ve plansız yıllarda Türkiye ekonomisinin büyüme başarımı Bayram Ali Eşiyok

20 20.06.2023 Atlas Copco’nun 150 yıllık birikiminden nasıl yararlanırız? Nuri Köse

21 25.09.2023 Üretkenliği düşük kayıtdışı alan kurumsallaşmasın gerisine itilmeli Adnan Dalgakıran

22 01.10.2023 STK’ların vazgeçilmez idealleri ve yaratmak istedikleri olmalı Adnan Dalgakıran

23 09.10.2023 Turizmin niteliksel gelişmesinin itici gücü insanımızı önemsemektir Halim Bulutoğlu

24 16.10.2025 Krizlere dayanıklıyız, varlığımızı sürdürmeyi becerebiliyoruz Halim Bulutoğlu

25 23.10.2023 Gelişme ve ilerlemeyi pekiştirecek yatırımlar yapmalıyız Ufuk Kızıltan

26 06.11.2023 İşi bilmeden yapanların bedelini hep birlikte ödüyoruz Celal İri ve İhsan Mokanoğlu

27 13.11.2023 “Benim yaşamım kâinatın yazgısına verilen tepkidir” Fikri Keleş

28 20.11.2023 Nitelikli İşgücü sorununu çözmeden kalite ve standart yakalanabilir mi? Cemal Ayla

29 27.11.2023 Müzeler hafızalarımızdır, bu gerçeği anlamayan toplumlar Alzheimer olur Sunay Akın

30 04.12.2023 Oyuncak endüstrisini sağlıklı geliştirmeyen bir ülke, asla ilerleyemez Sunay Akın

31 11.12.2023 Deprem kader değil yönetebilme sorunudur Ali Karahan

32 18.12.2023 Ülkemizdeki bozuk dinamikleri hızla tasfiye etme yolunu bulmalıyız Orçun E. Çakmak

33 25.12.2023 Geleceğin güveni verimlilik temelli gelişmeleri sürdürmektir Ali Avcı

34 08.01.2024 İstanbul’un geleceği yeni nesil OSB yatırımlarında Muammer Ömeroğlu

35 15.01.2024 Zaman ve emeğimizin büyük kısmını finansal sorunlara harcamamalıyız Suat Nejat Öney ve Murat Öney

36 22.01.2024 Ekosistemin bütün imkânların ürün geliştirme alanında kullanıyoruz Fatih Nutku ve Latif Latifoğlu

37 29.01.2024 İlgili aktörler yeni nesil OSB’lere önyargısız katkı yapmalı Mehmet Çakılcıoğlu

38 05.02.2024 Belirsizlikler çaresizliğe dönüşmesin Moda ve Hazır Giyim Federasyonu

39 12.02.2024 Pazarlamada fuarcılıktan daha etkin araç icat edilemedi Bülent Ünal

40 19.02.2024 İleri teknoloji uygulayan orta ölçek yabancı yatırımların önü açılmalı Merve Uğur

41 26.02.2024 Özel amaçlı tekne ihracatı su alıyor Cem Seven

42 04.03.2024 İplik üreticileri: Taşıma suyla değirmen döndüremez İbrahim Erdemoğlu, Kerem Gülle, Necati Akıllı, Ali Urumoğlu, Engin Çelikkaya, Cüneyt Yıldız, Alican Candoğan, Mustafa Erdal

43 11.03.2024 Alapala: Aksayan yanlarımızı birlikte düzeltmeliyiz İsmail Alapala

44 18.03.2024 Stratejimiz yüksek teknolojilere uyum sağlayacak değirmenler geliştirmek İsmail Alapala

45 25.03.2024 Aksoy: Hissedar yönetimi yerine kendini yöneten yapılar öne çıkıyor Halil Aksoy

46 02.04.2024 En büyük tekstil üreticilerinin 5’inci sıradaki tedarikçisi konumundayız Ahmet Öksüz

47 08.04.2024 Dünyanın havasını temizliyoruz Mustafa Töngüt ve Onur Tongüt

48 15.04.2024 “Sipariş yöntemi” ile Türkiye Ar-Ge sıçraması yaratabilir Mehmet Agrikli

49 22.04.2024 Planlamada başarı kehanetten değil, akıllı uygulamadan gelir Necmi Tarık

50 29.04.2024 İmtiyaz değil, küresel rakiplerle şans eşitliği arayışındayız Haluk Yıldız

51 06.05.2024 Eğitim modelimiz nitelikli işgücü sorununu çözebilir İrfan Yolcular

52 13.05.2024 “Nasıl?” sorusu, sorun çözme kök hücresinin çekirdeğidir Dr. Rüştü Bozkurt

53 20.05.2024 Metal döküm sektöründe işleme ve kompenent üretimi özendirilmeli Kadir Efe

54 27.05.2024 Çorap üretiminde geçiş sürecini nasıl yöneteceğimiz önemli Hasan Gülkaya

55 03.06.2024 Akova’da kıtlık kuraklıktan çok yağışlardan yaşanır Erkan Güneş, İbrahim Alemdağ, Yunus Göçer, Coşkun Demir, Alı Can

56 10.06.2024 Maden sahalarını rehabilite etmeden bırakamayız yeni çözüm yolları var Murat Işık

57 24.06.2024 ABD ve AB kritik minarelleri milli güvenlik meselesi olarak görüyor İbrahim Halil Kırşan

58 02.07.2024 Siyasetçi sahanın nabzını tutmak için zamana kıymasını bilmeli Gürsel Tekin

59 08.07.2204 İç denetimini güçlendiren geleceğini güven altına alır Mehmet Uçak

60 15.07.2024 Tekstil ve hazır giyim sektöründeki boşlukları makine üretimi doldurabilir Ali Çakıcı, Kaan Çakıcı ve Adnan Başaran

61 22.07.2024 Akademik dünya ile reel sektör işbirliği yaparsa çıkış yolları var Ahmet Feridün Altınöz ve Ferruh Altınöz

62 29.07.2024 Çayda yeniden yapılanma şart Mustafa Karali

63 03.08.2024 Dışa ve dünyaya açılma gücünü yereldeki iş disiplini yaratır Celalettin Kesikbaş

64 12.08.2023 Demiryolu kayıt dışılığı önler taşıma maliyetini düşürür Ramazan Yanar

65 19.08.2024 Yetersiz yetişkin işgücü arzı yatırımcıyı caydırıyor İsmail Kunduracı

66 26.08.2024 Çip sektörü varoluş sorunu olarak ele alınmalı Ahmet Taşkın

67 02.09.2024 Sakarya’da yeni kuşak makine üreticisi geleceğe nasıl bakıyor? Fatih Kar ve ekibi

68 09.09.2024 Mobilya sektöründe yeni yapılanma arayışı hızlanıyor Hakan Korkmaz

69 6.09.2024 Mobilya ürünlerine kültürümüzü sindirmemiz gerekiyor Haluk Özbek, İsmail Özbek. Ahmet Özbek

70 23.09.2024 Mobilya sektöründe fiyat-odaklı olmaktan moda-odaklı olmaya geçmeliyiz Haluk Özbek, İsmail Özbek, Ahmet Özbek

71 30.09.2024 Başlangıç noktasına hassas bağlılık etkin iş yapabilmenin temelidir Türkkonfed Mardin Toplantısı

72 07.10.2024 İş eldiveni üretiminin de rekabet için yüksek katma değer ne ola ki? Fatih Budak

73 14.10.2024 Hayat bir oyun: Biz oyun dünyasının neresindeyiz? Mevlüt Dinç

74 21.10.2024 Ne olacağız diye sormadan ne yapabileceğimizi sorgulayalım Arif Nalbant, Tamer Nalbant

75 28.10.2024 Tekstilin ortak gündemi ödünsüz gözetleme ve denetleme olmalı Arif Nalbant, Tamer Nalbant

76 04.11.2024 Üretim alanlarının geliştirilmesi hepimizin ortak inancı olmalı Ali Kemal Alptemuçin

77 11.11.2024 İlkesiz bilgi saklama tuzaklarını aşarsak gelişmeyi hızlandırabiliriz Uğur K. Zeyrek

78 18.11.2024 Yeni yerleşme ve yapılaşma anlayışına ihtiyacımız var Mimar Halit Zengin

79 25.11.2024 Depolamada yazılım ve hücre üretimiyle öne çıkabiliriz Rıdvan Özer

80 02.12.2024 Yetişkin insan gücünü umut olmaktan çıkarırdım Fethi Özkök

81 09.12.2024 50 milyar kwh kaçak elektrik tüketiminin önüne geçilmeli Yaşar Arvas

82 16.12.2024 Su dağıtım şebekesi sulama sistemi ve kaliteli sulama yönetimi gerekiyor Yaşar Arvas

83 23.12.2024 Kaçak olan yerde haksız rekabet vardır Murat Şahinler

84 30.12.2024 İthal selülöz katma değerli ürünlere dönüştürülerek ihraç ediliyor Alp Öğücü

85 06.01.2025 Erzurum yatırımımız sektörde yeniliklere öncülük edecek Alp Örücü

86 13.01.2025 İş ortaklarıyla buluşmanın adresi Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi Başkanı Kanat Kutluk

87 20.01.2025 Enerjide şebeke ölçeğinde depolama fırsatları kaçırılmamalı Dr. Zafer Demircan, Fatih Birol, Can Tokcan, Rıdvan Özer

88 27.01.2025 Herkesin önünde uyması gerek programlar olmalı Mustafa Bektaş

89 03.02.2025 Tekstilde dünyayı iyi okuyabilseydik dönüşümlere daha az bedel öderdik Adil Nalbant

90 10.03.2025 Gümrük işlemlerine hakim olmayan dünya ticaretinden hakkı olan payı alamaz Asım Barlın

91 17.03.2025 Döküm sanayimiz: Keşiflere gerek yok, rakipleri izlemek yeter Tunçağ Cihangir Şen

92 24.02.2025 Su olmadan var olamayacağımızı zihnimizin derinliklerine yerleştirelim Mehmet Yüceyurt

93 03.03.2025 Ülke koşullarını değerlendirmek başarıya götüren yıllardan biri Sabri Tecelli

94 10.03.2025 Sakarya’nın makine üreticileri akıllı ihtisaslaşma yollarını arıyor Sakarya Makine İmalatçıları Birliği Derneği (SAMİB)

95 17.03.2025 Vize işlemlerinin uzaması KOBİ’lere küresel rekabet şanslarını kaybettiriyor Celal Beysel

96 24.03.2025 Geleceğin güven altına alınmasını kadınların konumu belirleyecek Semra Saatçioğlu Yıldız

97 07.04.2025 Yakınımızdaki rol modellerinin artması gelişmişliğin göstergesidir İsmail Akyüz

98 14.04.2025 Varlığımızı sürdürebilmek için altı eksenli robotlar üretmeliyiz Kadir Beyenal

99 21.04.2025 Rekabet gücü yaratmak istiyorsak inovasyon kültürü oluşturmalıyız SAMİB ekibi

100 28.04.2025 Döküm sektörü özenle hazırlanan ana planla güven altına alınabilir Ali Esat Kutmangil

101 01.05.2025 Küresel güç oyunlarını okumak Dr. Sabri Çimen

102 12.05.2025 Sürdürülebilirlik bağlantısal bütünlükle sağlanabilir SAMİB ekibi

103 19.05.2025 İmalat kesimi işgücü sorunları çözülürse geleceğe yatırım yapabilir Ayşenur Yılmaz