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“Nasıl?” iki yaşını doldurdu: Şimdi işimizi sorgulamanın tam zamanı

Krizlerin her birinin temel nedeni işlerin kötü yapılmakta olması değildir. Neden, yanlış şeylerin yapılması da değildir. Aslında çoğu durumda doğru şeyler yapılmaktadır; ama sonuç alınamamaktadır. Görünürdeki bu çelişki neden kaynaklanmaktadır? Örgütün üzerinde yükseldiği ve yürüdüğü varsayımlar artık günümüz gerçekliğine uymamaktadır.

Haber Merkezi
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“Nasıl?” iki yaşını doldurdu: Şimdi işimizi sorgulamanın tam zamanı
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Rüştü bozkurt

NASIL?

Zamanın ruhu öyle baskın hale gelir ki, geleceğimizi yönlendiren “dip dalgalar” yerine, güncelin “kolay sindirilebilir içeriğine" kendimizi kaptırır; ortalığı saran söylemlerin gürültüsü “aklımızı hapseder”. Bir süre sonra içtenlikle geri dönüp bakınca, anlamsız gündemlerin yol açtığı israfın farkına varır; hayıflanırız.

“NASIL?” sayfası, sözü olan insanlarımızın “geçim örgütlenmesinin sorunlarına” alabildiklerine yoğunlaştıkları, “alternatif çözümleri” gereğinden daha az sorguladıkları düşüncesine bir yanıt olarak planlandı.

Kuramsal çerçeveye uyuldu

İçinden geçtiğimiz dönemde “işletme biliminin” güçlü önderlerinden biri Peter F. Drucker’dı. Ünlü makalesi “İş teorisi” “NASIL?”ın hazırlanmasının kuramsal temelini oluşturdu. Biraz uzun bir alıntı yaparak zihni modelimizin çerçevesini çizen düşünceleri paylaşalım: “Krizlerin her birinin temel nedeni işlerin kötü yapılmakta olması değildir. Neden, yanlış şeylerin yapılması da değildir. Aslında çoğu durumda doğru şeyler yapılmaktadır; ama sonuç alınamamaktadır. Görünürdeki bu çelişki neden kaynaklanmaktadır? Örgütün üzerinde yükseldiği ve yürüdüğü varsayımlar artık günümüz gerçekliğine uymamaktadır. Bunlar, her örgütün davranışını biçimlendiren, neyin yapılması, neyin yapılmaması gerektiğine ilişkin kararlarını dikte eden ve örgüt açısından anlamlı kabul edilebilecek sonuçları tanımlayan varsayımlardır. Bunlar pazara ilişkin varsayımlardır. Müşterilere ve rakiplere, onların değerlerine ve davranışlarına ilişkin varsayımlardır. Teknoloji ve onun dinamiklerine, firmaların güçlü ve zayıf yanlarına ilişkin varsayımlardır. Bunlar firmanın niçin ödeme yaptığını belirleyen varsayımlardır. Bunlar benim bir firmanın iş teorisi olarak adlandırdığım şeyi oluşturur.”

NASIL?” sayfasında sorunların nasıl çözülmesi gerektiğinin izi sürüldü: Bağımsız yazı yazanların yanında, görüşme yaptığımız insanlarımızın değerlendirmeleri yazıya aktarılırken aynı metot uygulandı: Not alınan söyleşiler taslak metinler haline getirildi ve muhatabına iletildi; birlikte yapılan değerlendirme sonunda görüş ve düşünceler paylaşıldı.

Çok değişik alanlarda deneyim ve birikimi olan insanların sorunların nedenleri ve çözümlerine ilişkin önerdikleri yol ve yöntemler, oluşturulan içeriğin merkez düşüncesiydi.

Her şeyin akşamdan sabaha çok hızlı değiştiği ve dönüştüğü bir süreçten geçiliyor. Yeni eğilimler, yeni fırsat ve tehlikeler çığ gibi büyüyor. Eğilimlerin yarattığı fırsatları en üst düzeyde değerlendirme, tehlikeleri en az maliyetle savuşturmamız, doğru soruları sürekli kendimize yönelterek doğru yanıtları vermemize bağlı.

NASIL? hazırlanırken iki soru üzerine inşa edildi: Soruların ilkini, size göre, bugün yaşadığımız sorunlar nelerdir ve neden kaynaklanmaktadır? İkincisi, siz tam yetkili olsaydınız, sorunların çözümünde hangi önlemleri, nasıl bir öncelikle ele alırdınız?

 “NASIL?” sayfasında, geçim örgütlenmesinin çok çeşitli, çok katmanlı, hızlı değişen, belirsizlik alanları genişleyen ve karmaşayı artıran ortamındakarmaşayı kavrayışa dönüştürmenin” izini sürme özeni gösterildi.

Kendimizi yanılmaz olduğumuza inandırmaktan daha tehlikeli bir silah yoktur. Bu gerçekliği kabul ederek, yaptığımız işi sorgulayarak, sağlam adımlarla ilerlemenin yol ve yöntemlerini bulmalıyız.

Şimdi kendimize ayna tutma zamanı

İki yılını dolduran “NASIL?” sayfasını hep birlikte sorgulamalıyız: Sayfayı düzenleyenler, EKONOMİ gazetesinin yöneticileri, gazetenin merkezde ve bölgelerde çalışanlar, bağımsız yazı yazanlar, görüşlerini paylaşanlar, toplumun değişik kesimlerindeki okuyucular yaptığımız işin verimliliğini sorgulamalı. Sorgulamalı, çünkü yaptığımız iş bireyselliğin sınırlarını aşan, kamusal yanı ağır basan bir iş.

Sayfanın mizanpajına, seçilen konuların çeşitliliğine ve içeriğin zenginliğine ilişkin gözlemlenen eksikler ve yanlışlar gerekçeleriyle paylaşılırsa, sayfanın sorumluluğunu taşıyanların mesleki kör alan tuzaklarına düşmeleri engellenebilir.

Yazılarımızın merkez düşüncesini “iş yapmanın verimliliği” oluştururken; kendi işimize ayna tutmazsak iç tutarlılığımızı yitiririz.

“NASIL?” hazırlanırken gizli emektaşlarımızdan biri olan Veysel Ağdar’ın adını anmazsak, emeğe saygısızlık olur.

“NASIL?” yayınına ara vereceğiz. Vereceğimiz arayı, yaptığımız yayınla doğrudan ve dolaylı etkileşimleri olanların önerecekleri yeni yol ve yöntemleri değerlendirerek daha etkin ve verimli bir “NASIL?” için harcayacağız.

Eleştirel aklınızın katkılarını [email protected] adresine iletmenizi bekliyoruz.

Bugüne kadar yayına katkısı olan herkese içten teşekkürlerimizi iletmek isteriz.

İki yılda 103 konuyu ele aldık, sorguladık ve her hafta NASIL’ın yanıtlarını bulmaya çalıştık

Sıra no           Tarih              Başlık             Yazar ya da söyleşi yapılan

01        05.04.2023      Deprem sonrası enflasyonla mücadele         Hakan Özyıldız

02        07.04.2023      Enflasyon nasıl önlenir?        Dr. Mahfi Eğilmez

                                   Enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi için teknolojik açığı azaltmak gerekir        Faruk Türkoğlu

03        10.04.2023      Felaketlerden kurtulmada yargının rolü       Av. Mehmet Gün

04        11.04.2023      Enflasyon kıskacında Türkiye ekonomisi    Bayram Ali Eşiyok

05        13.04.2023      Yönetim bilimci gözüyle enflasyon ve kriz Prof. Dr. Ömer Dinçer

06        14.04.2023      Mesele artık fayların ötesine geçebilmeli    Tınaz Titiz

07        15.04.2023      Kamuda mutlak surette planlı ekonomiye dönülmeli         Dr. Ali Tigrel

08        17.04.2023      Deprem, kargaşa ve koordinasyon    Ahmet Baybars Göğez

09        19.04.3023      Afet yönetimi ve öne çıkan teknolojiler       Sedat Avşar

10        25.04.2023      Zihniyetimizi sorgularsak gelişmeye değer katarız Dr. Rüştü Bozkurt

11        01.05.2023      Türkiye ekonomisi yüksek büyüme potansiyeline sahip     Dr. Hakan Yurdakul

12        05.05.2023      Sanayide uygulanması gereken Politikalar Mehmet Mahşuk Gülaçar

13        08.05.2023      Seçim süreçlerinin değişmez beklentisi: Sürdürebilirlik ve güvenlik         Uğur Özker

14        13.05.2023      Tarımsal üretimde planlama ve stratejik serbest bölge çözümü            Kürşad Tüzmen         

15        16.05.2023      Aile Çiftçiliği, aile işletmeleri ve Kırsal Sunumlar Akademisi            Faruk Malhan

16        17.05.2023      “Kirli sözleşmeler” bitmeden enflasyon bitmez!    Alaattin Aktaş

17        23.05.2023      Ülkemiz gündeminde olması gereken 5 inisiyatif   Dr. Rüştü Bozkurt

18        24.05.2023      Kaliteli karar üretiminde metavers’in katkısı          Dr. Şeref Oğuz

19        29.05.2023      Planlı ve plansız yıllarda Türkiye ekonomisinin büyüme başarımı         Bayram Ali Eşiyok

20        20.06.2023      Atlas Copco’nun 150 yıllık birikiminden nasıl yararlanırız?            Nuri Köse

21        25.09.2023      Üretkenliği düşük kayıtdışı alan kurumsallaşmasın gerisine itilmeli           Adnan Dalgakıran

22        01.10.2023      STK’ların vazgeçilmez idealleri ve yaratmak istedikleri olmalı            Adnan Dalgakıran

23        09.10.2023      Turizmin niteliksel gelişmesinin itici gücü insanımızı önemsemektir Halim Bulutoğlu

24        16.10.2025      Krizlere dayanıklıyız, varlığımızı sürdürmeyi becerebiliyoruz            Halim Bulutoğlu

25        23.10.2023      Gelişme ve ilerlemeyi pekiştirecek yatırımlar yapmalıyız Ufuk Kızıltan

26        06.11.2023      İşi bilmeden yapanların bedelini hep birlikte ödüyoruz      Celal İri ve İhsan Mokanoğlu

27        13.11.2023      “Benim yaşamım kâinatın yazgısına            verilen tepkidir”            Fikri Keleş

28        20.11.2023      Nitelikli İşgücü sorununu çözmeden kalite ve standart yakalanabilir mi?       Cemal Ayla

29        27.11.2023      Müzeler hafızalarımızdır, bu gerçeği anlamayan toplumlar Alzheimer olur           Sunay Akın

30        04.12.2023      Oyuncak endüstrisini sağlıklı geliştirmeyen bir ülke, asla ilerleyemez    Sunay Akın

31        11.12.2023      Deprem kader değil yönetebilme sorunudur            Ali Karahan

32        18.12.2023      Ülkemizdeki bozuk dinamikleri hızla tasfiye etme yolunu bulmalıyız      Orçun E. Çakmak

33        25.12.2023      Geleceğin güveni verimlilik temelli gelişmeleri sürdürmektir                  Ali Avcı

34        08.01.2024      İstanbul’un geleceği yeni nesil OSB yatırımlarında            Muammer Ömeroğlu

35        15.01.2024      Zaman ve emeğimizin büyük kısmını finansal sorunlara harcamamalıyız         Suat Nejat Öney ve Murat Öney

36        22.01.2024      Ekosistemin bütün imkânların ürün geliştirme alanında kullanıyoruz   Fatih Nutku ve Latif Latifoğlu

37        29.01.2024      İlgili aktörler yeni nesil OSB’lere önyargısız katkı yapmalı                      Mehmet Çakılcıoğlu

38        05.02.2024      Belirsizlikler çaresizliğe dönüşmesin          Moda ve Hazır Giyim Federasyonu

39        12.02.2024      Pazarlamada fuarcılıktan daha etkin araç icat edilemedi    Bülent Ünal

40        19.02.2024      İleri teknoloji uygulayan orta ölçek yabancı yatırımların önü açılmalı          Merve Uğur

41        26.02.2024      Özel amaçlı tekne ihracatı su alıyor Cem Seven

42        04.03.2024      İplik üreticileri: Taşıma suyla değirmen döndüremez            İbrahim Erdemoğlu, Kerem Gülle, Necati Akıllı, Ali Urumoğlu, Engin Çelikkaya, Cüneyt Yıldız, Alican Candoğan, Mustafa Erdal

43        11.03.2024      Alapala: Aksayan yanlarımızı birlikte düzeltmeliyiz         İsmail Alapala

44        18.03.2024      Stratejimiz yüksek teknolojilere uyum sağlayacak değirmenler geliştirmek     İsmail Alapala

45        25.03.2024      Aksoy: Hissedar yönetimi yerine kendini yöneten yapılar öne çıkıyor Halil Aksoy

46        02.04.2024      En büyük tekstil üreticilerinin 5’inci sıradaki tedarikçisi konumundayız           Ahmet Öksüz

47        08.04.2024      Dünyanın havasını temizliyoruz       Mustafa Töngüt ve Onur Tongüt

48        15.04.2024      “Sipariş yöntemi” ile Türkiye Ar-Ge sıçraması yaratabilir            Mehmet Agrikli

49        22.04.2024      Planlamada başarı kehanetten değil, akıllı uygulamadan gelir            Necmi Tarık

50        29.04.2024      İmtiyaz değil, küresel rakiplerle şans eşitliği arayışındayız            Haluk Yıldız

51        06.05.2024      Eğitim modelimiz nitelikli işgücü sorununu çözebilir        İrfan Yolcular

52        13.05.2024      “Nasıl?” sorusu, sorun çözme kök hücresinin çekirdeğidir Dr. Rüştü Bozkurt

53        20.05.2024      Metal döküm sektöründe işleme ve kompenent üretimi özendirilmeli  Kadir Efe

54        27.05.2024      Çorap üretiminde geçiş sürecini nasıl yöneteceğimiz önemli Hasan Gülkaya

55        03.06.2024      Akova’da kıtlık kuraklıktan çok yağışlardan yaşanır Erkan Güneş, İbrahim Alemdağ, Yunus Göçer, Coşkun Demir, Alı Can

56        10.06.2024      Maden sahalarını rehabilite etmeden bırakamayız yeni çözüm yolları var       Murat Işık

57        24.06.2024      ABD ve AB kritik minarelleri milli güvenlik meselesi olarak görüyor İbrahim Halil Kırşan

58        02.07.2024      Siyasetçi sahanın nabzını tutmak için zamana kıymasını bilmeli            Gürsel Tekin

59        08.07.2204      İç denetimini güçlendiren geleceğini güven altına alır Mehmet Uçak  

60        15.07.2024      Tekstil ve hazır giyim sektöründeki boşlukları makine üretimi doldurabilir Ali Çakıcı, Kaan Çakıcı ve Adnan Başaran

61        22.07.2024      Akademik dünya ile reel sektör işbirliği yaparsa çıkış yolları var            Ahmet Feridün Altınöz ve Ferruh Altınöz

62        29.07.2024      Çayda yeniden yapılanma şart          Mustafa Karali

63        03.08.2024      Dışa ve dünyaya açılma gücünü yereldeki iş disiplini yaratır            Celalettin Kesikbaş

64        12.08.2023      Demiryolu kayıt dışılığı önler taşıma maliyetini düşürür            Ramazan Yanar

65        19.08.2024      Yetersiz yetişkin işgücü arzı yatırımcıyı caydırıyor           İsmail Kunduracı

66        26.08.2024      Çip sektörü varoluş sorunu olarak ele alınmalı       Ahmet Taşkın

67        02.09.2024      Sakarya’da yeni kuşak makine üreticisi geleceğe nasıl bakıyor?            Fatih Kar ve ekibi

68        09.09.2024      Mobilya sektöründe yeni yapılanma arayışı hızlanıyor       Hakan Korkmaz

69        6.09.2024        Mobilya ürünlerine kültürümüzü sindirmemiz gerekiyor   Haluk Özbek, İsmail Özbek. Ahmet Özbek

70        23.09.2024      Mobilya sektöründe fiyat-odaklı olmaktan moda-odaklı olmaya geçmeliyiz      Haluk Özbek, İsmail Özbek, Ahmet Özbek

71        30.09.2024      Başlangıç noktasına hassas bağlılık etkin iş yapabilmenin temelidir         Türkkonfed Mardin Toplantısı

72        07.10.2024      İş eldiveni üretiminin de rekabet için yüksek katma değer ne ola ki?       Fatih Budak

73        14.10.2024      Hayat bir oyun: Biz oyun dünyasının neresindeyiz?                       Mevlüt Dinç

74        21.10.2024      Ne olacağız diye sormadan ne yapabileceğimizi sorgulayalım            Arif Nalbant, Tamer Nalbant

75        28.10.2024      Tekstilin ortak gündemi ödünsüz gözetleme ve denetleme olmalı            Arif Nalbant, Tamer Nalbant

76        04.11.2024      Üretim alanlarının geliştirilmesi hepimizin ortak inancı olmalı            Ali Kemal Alptemuçin

77        11.11.2024      İlkesiz bilgi saklama tuzaklarını aşarsak gelişmeyi hızlandırabiliriz         Uğur K. Zeyrek

78        18.11.2024      Yeni yerleşme ve yapılaşma anlayışına ihtiyacımız var     Mimar Halit Zengin

79        25.11.2024      Depolamada yazılım ve hücre üretimiyle öne çıkabiliriz   Rıdvan Özer

80        02.12.2024      Yetişkin insan gücünü umut olmaktan çıkarırdım                          Fethi Özkök

81        09.12.2024      50 milyar kwh kaçak elektrik tüketiminin önüne geçilmeli            Yaşar Arvas

82        16.12.2024      Su dağıtım şebekesi sulama sistemi ve kaliteli sulama yönetimi gerekiyor                    Yaşar Arvas

83        23.12.2024      Kaçak olan yerde haksız rekabet vardır       Murat Şahinler

84        30.12.2024      İthal selülöz katma değerli ürünlere dönüştürülerek ihraç ediliyor           Alp Öğücü                             

85        06.01.2025      Erzurum yatırımımız sektörde yeniliklere öncülük edecek Alp Örücü

86        13.01.2025      İş ortaklarıyla buluşmanın adresi     Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi Başkanı Kanat Kutluk

87        20.01.2025      Enerjide şebeke ölçeğinde depolama fırsatları kaçırılmamalı            Dr. Zafer Demircan, Fatih Birol, Can Tokcan, Rıdvan Özer

88        27.01.2025      Herkesin önünde uyması gerek programlar olmalı  Mustafa Bektaş

89        03.02.2025      Tekstilde dünyayı iyi okuyabilseydik dönüşümlere daha az bedel öderdik           Adil Nalbant

90        10.03.2025      Gümrük işlemlerine hakim olmayan dünya ticaretinden hakkı olan payı alamaz        Asım Barlın

91        17.03.2025      Döküm sanayimiz: Keşiflere gerek yok, rakipleri izlemek yeter            Tunçağ Cihangir Şen

92        24.02.2025      Su olmadan var olamayacağımızı zihnimizin derinliklerine yerleştirelim   Mehmet Yüceyurt

93        03.03.2025      Ülke koşullarını değerlendirmek başarıya götüren yıllardan biri Sabri Tecelli

94        10.03.2025      Sakarya’nın makine üreticileri akıllı ihtisaslaşma yollarını arıyor  Sakarya Makine İmalatçıları Birliği Derneği (SAMİB)

95        17.03.2025      Vize işlemlerinin uzaması KOBİ’lere küresel rekabet şanslarını kaybettiriyor  Celal Beysel

96        24.03.2025      Geleceğin güven altına alınmasını kadınların konumu belirleyecek    Semra Saatçioğlu Yıldız

97        07.04.2025      Yakınımızdaki rol modellerinin artması gelişmişliğin göstergesidir  İsmail Akyüz

98        14.04.2025      Varlığımızı sürdürebilmek için altı eksenli robotlar üretmeliyiz            Kadir Beyenal

99        21.04.2025      Rekabet gücü yaratmak istiyorsak inovasyon kültürü oluşturmalıyız            SAMİB ekibi

100      28.04.2025      Döküm sektörü özenle hazırlanan ana planla güven altına alınabilir         Ali Esat Kutmangil

101      01.05.2025      Küresel güç oyunlarını okumak        Dr. Sabri Çimen

102      12.05.2025      Sürdürülebilirlik bağlantısal bütünlükle sağlanabilir            SAMİB ekibi

103      19.05.2025      İmalat kesimi işgücü sorunları çözülürse geleceğe yatırım yapabilir         Ayşenur Yılmaz

 

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