NATO öncesi 5 milyar dolarlık savunma teknolojisi yatırımı için çağrıya çıkıldı

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

2030 yılına kadar 30 milyar dolarlık süper desteklerin sağlanacağı High Tech Türkiye (HIT-30) programı kapsamında, toplam tutarı 4.4 milyar dolara ulaşan veri merkezleri dahil 4 yeni destek paketi için geçen yılın son çeyreğinde çağrıya çıkılmıştı. Yeni çağrının ise NATO zirvesinin hemen öncesinde açılması dikkat çekti. Proje kapsamında en düşük yatırım tutarı 2 milyar lira olarak belirlenirken yatırım tutarının yüzde 60’ına kadar vergi desteği, yüzde 20’sine kadar hibe desteği verilecek. Mevzuatın izin verdiği ölçüde kamu alım garantisi uygulanacak. Ayrıca büyük ölçekli yatırımlara sağlanan istihdam desteğinin yanı sıra yatırım tutarının yüzde 70’ine kadar uygun koşullarda finansman desteği de sağlanacak.

İşbirliği ve destek mekanizmaları

NATO zirvesinin hemen öncesinde başlatılan çalışma ile Türkiye'nin NATO, AB ve diğer uluslararası teknoloji ortaklıklarındaki katılımının pekiştirilmesi öngörülüyor. Bu yatırım programı ile birlikte Türkiye’nin savunma ve güvenlik teknolojileri alanında uluslararası bir yatırım, üretim ve ticarileştirme merkezi (Ölçeklendirme Merkezi) olarak konumunu güçlendiren iş birliği ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi de amaçlanıyor.

Yenilikçi programla destekleme bütçesi 35 milyar dolar oldu

HIT-30 destek programı ilk açıklandığında aralarında, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi alanların da bulunduğu 19.7 milyar dolarlık bir paket devreye girmişti. Aradan geçen zamanda eklenen yeni desteklerle birlikte programın toplam destekleme bütçesi 30 milyar dolara ulaşmıştı. 5 milyar dolar büyüklüğündeki Yenilikçi Savunma Teknolojileri programı ile birlikte destekleme bütçesi 35 milyar doların üzerine çıkıyor.