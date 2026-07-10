NATO Zirvesi'nden piyasa dinamiklerine: Dr. Nuri Sevgen'den kritik ekonomi analizleri

Dr. Sevgen, NATO Zirvesi'ni değerlendirirken Türkiye'nin bölgedeki öneminin kuvvetli bir şekilde vurgulandığını belirtti. Zirvenin, özellikle savunma sanayii ve drone teknolojisi gibi alanlarda Türkiye lehine somut gelişmeleri beraberinde getirebileceğini ifade eden Dr. Sevgen, bu durumun iç diplomasideki yansımalarının uzmanlarca takip edileceğini ancak genel tablonun olumlu olduğunu söyledi. NATO’nun temel stratejilerine de değinen Dr. Sevgen, paktın Rusya’yı çevreleme ve Çin’i kontrol etme odaklı yapısına dikkat çekti,.

Asya piyasalarında Samsung ve SK Hynix rüzgarı

Küresel piyasalardaki hareketliliği yorumlayan Dr. Sevgen, ABD piyasalarının nispeten sakin olduğu bir dönemde Asya borsalarında, özellikle Güney Kore’de sert alışların görüldüğünü kaydetti,. Bu yükselişin arkasındaki temel sebebin Samsung ve bellek üreticisi SK Hynix gibi dev şirketlerin teknoloji yatırımları ve arz süreçleri olduğunu belirten Dr. Sevgen, bu şirketlerin endeks üzerindeki ağırlıklı etkisinin piyasaları domine ettiğini vurguladı.

Borsa İstanbul’da kritik eşik: 14.300 seviyesi

İç piyasaya yönelik teknik analizlerini paylaşan Dr. Sevgen, BIST endeksinde 14.300 seviyesinin altına sarkılmasının teknik açıdan riskli bir tablo oluşturduğunu ifade etti. Bu seviyenin üzerinde kalınamadığı sürece yükseliş yönünde güçlü bir sinyal oluşmayacağını belirten Dr. Sevgen, aşağıda 14.000 seviyesinin hem psikolojik hem de teknik bir destek olduğunu, ancak bu noktanın kırılması halinde 13.500-13.700 bölgesine kadar bir geri çekilmenin mümkün olabileceği uyarısında bulundu.

Piyasa trendlerini belirleyen temel unsur: Para akımı

Borsadaki fiyat hareketlerini arz-talep dengesi üzerinden açıklayan Dr. Sevgen, piyasanın yükselmesi için alıcıların satıcılardan daha fazla olması gerektiğini hatırlattı. Önemli olanın trendin yönünü belirlemek olduğunu söyleyen Dr. Sevgen, bu yönü tayin eden asıl gücün para akımı, faiz oranları ve ülkenin ekonomik gidişatı olduğunu belirtti. Dr. Sevgen, kötü haberlerin ancak trend terse döndüğünde piyasa tarafından dikkate alınmaya başlandığını ifade ederek durumu ‘Para Konuşur’ (Money Talk) sözüyle özetledi.

Petrol fiyatları ve jeopolitik hareketlilik

Emtia piyasasına dair beklentilerini de dile getiren Dr. Sevgen, petrol fiyatlarında bir süre 70 ile 80 dolar bandında yatay bir seyir öngördüğünü belirtti. İran ile ilgili jeopolitik risklerin ve çatışma haberlerinin fiyatlarda oynaklığa neden olduğunu kaydeden Dr. Sevgen, ancak bölgede ciddi ve kalıcı bir anlaşma yapılması durumunda petrolün 70 doların altına kalıcı olarak inebileceğini ifade etti.

Yapay zeka yatırımları ve ‘balon’ tartışmaları

Teknoloji dünyasındaki yapay zeka trendini de değerlendiren Dr. Sevgen, bu teknolojinin yüksek enerji tüketimi ve devasa mühendislik maliyetleri gerektirdiğini söyledi. Mevcut durumu 2000'li yıllardaki ‘dot-com’ balonuyla kıyaslayan Dr. Sevgen, günümüzdeki dev teknoloji firmalarının somut karlar elde ettiğini ve geleceğe dair güçlü beklentiler sunduğunu, bu nedenle şimdilik bir balon riskinden bahsetmenin doğru olmayabileceğini ancak düzeltmelerin yaşanabileceğini belirtti.