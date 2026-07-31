Navlun maliyetleri yüzde 100 arttı

BARIŞ SEDEF

Geçtiğimiz haftalarda Fransız deniz taşımacılığı şirketi CMA CGM, Hürmüz Boğazı’ndaki çatışmaların yakıt maliyetini yeniden artırması üzerine 1 Ağustos’tan itibaren konteyner başına 65 ile 165 dolar arasında acil yakıt ek ücreti uygulayacağını duyurmuştu. Mevcut durumun ikinci bir duyuruya kadar süreceğine dikkat çekilmişti. EKONOMİ’ye konuşan sektör temsilcileri bu durumun diğer yük operatörlerinde de fiyatlama açısından zincirleme bir etki oluşturabileceğine dikkat çekti. Hali hazırda Japonya’dan Türkiye’ye yapılan bazı seferlerde ürün türüne göre değişmekle birim başına maliyetler 35 dolardan 68 dolara kadar yükseldi. Navlun fiyatlarının en önemli göstergesi olan Baltık Dry Endeksi ise 6 aylık dönemde %34’ün üzerinde yükseldi. Özellikle taşıma sürelerinin uzaması, petrol fiyatlarındaki yüksek seyir ve sigorta primlerindeki artış lojistik maliyetlerindeki yükselişte etkili olan diğer parametreler olarak öne çıkıyor. Sektör temsilcileri yaşanan bu durumun global enflasyondaki artışı derinleştireceği uyarısında bulunuyor.

Stratejistlerin EKONOMİ’ye yaptığı değerlendirmelerde ise lojistik maliyetlerindeki artışın global enflasyona doğrudan etkisinin %0,17 ila 0,25 puan arasında olduğuna yer veriliyor. Mevcut durumun gıda ve perakende başta olmak üzere birçok sektördeki etkisinin ise daha fazla hissedileceğine dikkat çekilirken, şu anda normalleşme sağlansa bile lojistik maliyetlerinde artış etkilerinin 2027’nin son çeyreğine kadar sürebileceğini söylüyorlar. Deniz taşımalarındaki artışın bir benzerinin pandemi döneminde yaşandığını kaydeden yetkililer, lojistik sektöründeki normal fiyatlamalara yaklaşık 1 yıl sonra gelindiğini söyledi.